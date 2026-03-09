Logo
Large banner

Преминула Слободанка Омић, директор Дидако комерца

Аутор:

АТВ

09.03.2026

16:49

Коментари:

0
Преминула Слободанка Омић, директор Дидако комерца

Слободанка Омић, директор и власница Дидако комерц преминула је јуче, 8. марта.

Из ове компаније су се опростили од Омићеве која је власница овог предузећа заједно са супругом Емиром.

"Тужног срца и са великим болом Вам јављамо да је дана 8. марта 2026. године, након дуге и тешке болести, преминула наша драга директор Слободанка Омић, супруга власника предузећа Дидако комерц Емира Омића", саопштили су из компаније Дидако комерц.

Навели су да ће се сахрана обавити 11. марта у 14 часова, на Централном градском гробљу у Врбањи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

In memoriam

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Возио 185 км/х, ограничење драстично мање: Слиједи му жестока казна

Друштво

Возио 185 км/х, ограничење драстично мање: Слиједи му жестока казна

3 ч

0
Преминула Јадранка Петровић

Друштво

Преминула Јадранка Петровић, доцент на Економском факултету у Бањалуци

3 ч

0
Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

Друштво

Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner