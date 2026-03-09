Преминула Слободанка Омић, директор Дидако комерца

Аутор:АТВ
09.03.2026
16:49
Слободанка Омић, директор и власница Дидако комерц преминула је јуче, 8. марта.
Из ове компаније су се опростили од Омићеве која је власница овог предузећа заједно са супругом Емиром.
"Тужног срца и са великим болом Вам јављамо да је дана 8. марта 2026. године, након дуге и тешке болести, преминула наша драга директор Слободанка Омић, супруга власника предузећа Дидако комерц Емира Омића", саопштили су из компаније Дидако комерц.
Навели су да ће се сахрана обавити 11. марта у 14 часова, на Централном градском гробљу у Врбањи.
