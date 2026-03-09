Logo
Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

АТВ

09.03.2026

13:46

1
Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

Праћењем кретања цијена нафте и нафтних деривата на бензинским пумпним станицама у Републици Српској видљиво је да су цијене течних нафтних горива расле у протеклих неколико дана. Раст цијена горива забиљежен је усљед тренутних геополитичких кретања и раста цијена нафте на свјетском тржишту, што се одразило и на тржиште Српске и региона, саопштено је из Министарства трговине и туризма РС.

Информације са терена

- Раст цијена кретао се од неколико фенинга до 60 фенинга, а узимајући у обзир данашње информације о расту берзанских цијена нафте на свјетском тржишту, раст цијена очекује се и у наредним данима - нагласили су из Министарства, пренио је РТРС.

Према тренутним информацијама са терена и у контакту са дистрибутерима, снабдијевање тржишта се одвија несметано и тренутно није угрожено.

- Када говоримо о мјерама, подсјећамо да је Влада Републике Српске на сједници одржаној 1. априла 2021. године донијела Уредбу о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата. Ова уредба је и даље на снази, а њом се трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима прописује максимална велепродајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литри деривата, док се трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима прописује максимална малопродајна маржа у апсолутном износу од 0,25 КМ по литри деривата - нагласили су.

Инспекцијски надзор над примјеном Уредбе врши Републичка управа за инспекцијске послове посредством републичког тржишног инспектора и тржишног инспектора у јединицама локалне самоуправе, а контроле су интензивиране у протеклих неколико дана.

- Истичемо да Министарство трговине и туризма прати кретања на тржишту и да је у сталној комуникацији са дистрибутерима, те да ће, у складу са надлежностима, доносити мјере усмјерене на стабилност цијена и уредно снабдијевање тржишта нафтом и нафтним дериватима - закључили су у саопштењу.

Cijene nafte

Нафта

