Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

09.03.2026

11:38

Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка
Фото: Printscreen/Aloonline

Запалио се камион на ауто-путу из смјера Бањалуке према Градишци у мјесту Нова Топола.

Саобраћај није још обустављен, а полиција није стигла на лице мјеста, нити су ватрогасне екипе у току.

Слике нам шаљу путници, а више информација имаћемо након што спасилачке екипе и службе дођу на лице мјеста.

(Алоонлине)

Таг :

zapalio se kamion

