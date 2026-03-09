Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

09.03.2026
11:38
Коментари:0
Запалио се камион на ауто-путу из смјера Бањалуке према Градишци у мјесту Нова Топола.
Саобраћај није још обустављен, а полиција није стигла на лице мјеста, нити су ватрогасне екипе у току.
Слике нам шаљу путници, а више информација имаћемо након што спасилачке екипе и службе дођу на лице мјеста.
