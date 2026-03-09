Logo
Партизан опет смијенио тренера: Срђан Благојевић умјесто Дамира Чакара

Аутор:

АТВ

09.03.2026

11:35

Срђан Благојевић, тренер Партизана
Фото: Tanjug / AP

ФК Партизан поново је поставио Срђана Благојевића на мјесто главног тренера.

На данас одржаној сједници Управног одбора Фудбалског клуба Партизан извршена је анализа спортских резултата од старта прољећног дијела првенства. Резултати су за Клуб неприхватљиви. Додатно је оцјењено да је неопходно да се предузму активности како би се криза резултата, а посебно криза стручног рада, зауставиле.

Управни одбор је већином гласова (4-1) именовао Срђана Благојевића за новог шефа стручног штаба.

Нови стручни штаб ће са радом почети сутра, 10. марта 2026. године." стоји у саопштењу Партизана

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дамир Чакар

Срђан Благојевић

ФК Партизан

