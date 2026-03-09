Logo
Тотални хаос у Бразилу: Хулк ударио ривала шаком у главу, општа туча без црвеног

Тотални хаос у Бразилу: Хулк ударио ривала шаком у главу, општа туча без црвеног
Фото: X

Фудбалери Крузерира и Атлетико Минеира ноћас су играли финалну утакмицу првенства Минеира, савезне државе у Бразилу, а обиљежила ју је туча играча на терену.

Крузеиро је славио с минималних 1:0 голом Каиоa Жоржеa, који је у 60. минути постигао погодак одлуке на асистенцију Герсона, но оно о чему сви причају десило се у судијској надокнади утакмице.

Хаос на терену и општа туча

Тада је дошло до тоталног хаоса на терену и опште туче играча, а све након дуела голмана Атлетико Минеира и нападача Крузерира.

Нападач Крузеира Кристијан пао је преко голмана гостију Еверсона након што је он стигао прије до лопте, а онда Еверсон стаје на њега и удара га кољенима у главу.

То је изазвало лудницу пред голом Атлетико Минеира и играчи су се потукли.

Посебну пажњу привукао је сраман гест прослављеног нападача Хулка, који наступа за Минеиро, а он је шаком с леђа у главу ударио Лукаса Ромера.

Нико нико добио црвени

Оно што је најневјероватније од свега што се дешавало, јесте чињеница да нити један играч у цијелом хаосу није добио црвени картон.

Но, свакако је за очекивати да накнадно буде изречен велики број казни и суспензија за играче оба тима.

Иначе, Крузеиро је побједом постао првак савезне државе Минеиро.

