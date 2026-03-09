Тотални хаос у Бразилу: Хулк ударио ривала шаком у главу, општа туча без црвеног

Извор:
Кликс
09.03.2026
08:01
Коментари:0
Фудбалери Крузерира и Атлетико Минеира ноћас су играли финалну утакмицу првенства Минеира, савезне државе у Бразилу, а обиљежила ју је туча играча на терену.
Крузеиро је славио с минималних 1:0 голом Каиоa Жоржеa, који је у 60. минути постигао погодак одлуке на асистенцију Герсона, но оно о чему сви причају десило се у судијској надокнади утакмице.
Тада је дошло до тоталног хаоса на терену и опште туче играча, а све након дуела голмана Атлетико Минеира и нападача Крузерира.
Нападач Крузеира Кристијан пао је преко голмана гостију Еверсона након што је он стигао прије до лопте, а онда Еверсон стаје на њега и удара га кољенима у главу.
То је изазвало лудницу пред голом Атлетико Минеира и играчи су се потукли.
🚨 UNREAL SCENES! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026
A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷
pic.twitter.com/XJgJTWv7qh
Посебну пажњу привукао је сраман гест прослављеног нападача Хулка, који наступа за Минеиро, а он је шаком с леђа у главу ударио Лукаса Ромера.
Оно што је најневјероватније од свега што се дешавало, јесте чињеница да нити један играч у цијелом хаосу није добио црвени картон.
Но, свакако је за очекивати да накнадно буде изречен велики број казни и суспензија за играче оба тима.
Иначе, Крузеиро је побједом постао првак савезне државе Минеиро.
