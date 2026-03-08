Динамо увјерљиво савладао Хајдук

Извор:
Фудбалери загребачког Динама данас су остварили побједу у највећем хрватском дербију против Хајдука, којег су савладали на Пољуду са 3:1.
Динамо је тако још једном показао ко је газда у хрватском фудбалу, а питање побједника ријешио је већ у првом полувремену, када је у року од пола сата постигао три гола.
Побједом су Модри направили нови битан корак ка освајању наслова првака Хрватске, пошто сада имају десет бодова више од Хајдука, који је на другом мјесту на табели.
Динамо је на Пољуду повео голом у 7. минути преко Михе Зајца, а само четири минуте касније опет се тресла мрежа Сплићана. Тада је Габриел Видовић погодио након додавања Диона Дрене Беље за 2:0.
На тренутак се Хајдук успио вратити у утакмицу поготком Рокаса Пукштаса у 28. минути, али седам минута прије одласка на одмор Монсеф Бакрар погађа за водство Динама од 3:1.
То је био и резултат који се до краја утакмице задржао на семафору и Модри су уписали велику побједу за нови корак ка повратку наслова првака Хрватске на Максимир.
