Austrijanci pohrlili po gorivo u Sloveniju. Nestalo dizela, intervenisala policija

09.03.2026

13:32

Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција
Foto: Pixabay

Zbog velikog skoka cijena goriva u Austriji, brojni vozači spas traže u susjednoj Sloveniji, gdje na benzinskim pumpama uz granicu stvaraju velike gužve.

Navala je tolika da je na nekim mjestima nestalo dizela, a saobraćaj je povremeno morala da reguliše i policija, piše slovenski Večer.

Austrijanci točenje goriva često spajaju sa kupovinom i ručkom, pretvarajući sve u jednodnevni izlet.

Dugi redovi i policija na terenu

U nedjelju se prema Molovoj benzinskoj pumpi u Šentilju protezala duga kolona automobila, većinom austrijskih registracija, sve do raskrsnice za granični prelaz.

Prema riječima mještana, takve scene traju od kraja prošle sedmice, otkako su u Austriji cijene goriva, a posebno dizela, znatno porasle.

Saobraćaj se toliko pojačao da je policija povremeno morala da usmjerava vozila kod Molove pumpe.

„U Sloveniji je gorivo sada znatno jeftinije. Kod nas je cijena litre 95-oktanskog benzina posljednjih dana porasla sa 1,50 na 1,70 evra i više, a dizel na nekim pumpama košta i preko dva evra“, požalio se Alfred iz Lajbnica.

„Ako cijene kod nas nastave da rastu kao u posljednjoj sedmici, a kod vas ne bude većih poskupljenja, u Sloveniji će biti još više austrijskih vozača“, dodao je.

S njim se slaže i Tomas iz Predinga, koji je sa prijateljem došao da natoči gorivo. „Kod nas je gorivo svake sedmice sve skuplje. Ako ovdje mogu da uštedim 10 ili 15 evra na punom rezervoaru, vožnja preko granice se svakako isplati“, rekao je. Ističe da mnogi iz austrijske Štajerske i Koruške posljednjih dana razmišljaju isto. „Kad već idem da točim, usput obavim kupovinu ili odem na ručak. To je postao gotovo mali izlet.“

gorivo

Slovenija

Austrija

