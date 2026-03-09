Logo
Nova uzbuna: NATO presreo još jednu raketu u turskom vazdušnom prostoru

Autor:

ATV

09.03.2026

13:23

Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da je NATO presreo balističku raketu koja je ušla u turski vazdušni prostor.

Ovo je drugi put da NATO reaguje od kada su 28. februara SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Iran je ispalio rakete i dronove na nekoliko zemalja širom regiona.

SAD evakuisale konzulat u Turskoj

Ambasada SAD u Ankari pozvala je američke državljane da ne putuju u jugoistočnu Tursku, a one koji su već tamo da odmah napuste to područje, usljed rizika od terorističkih napada.

- Ne putujte u jugoistočnu Tursku zbog rizika od terorizma i oružanog sukoba. Postoji povećan rizik od antizapadnih, posebno antiameričkih ili antiizraelskih osjećanja - navodi se u saopštenju ambasade.

U saopštenju se upozorava da postoji stalna prijetnja od napada terorističkih grupa.

Ambasada je objavila da je Stejt department naredio američkim službenicima i članovima njihovih porodica da napuste Generalni konzulat u Adani zbog bezbjednosnih rizika.

Turska rasporedila šest aviona F-16 i protivvazdušnu odbranu na sjeverni Kipar

Turska je danas rasporedila šest borbenih aviona F-16 i sisteme protivvazdušne odbrane na sjeverni Kipar kako bi poboljšala bezbjednost turske zajednice usred rata u Iranu, saopštilo je ministarstvo obrane, dodajući da će Ankara poduzeti dodatne mjere ako bude potrebno.

Evropske sile zadnjih su dana povećale svoju vojnu prisutnost na etnički podijeljenom ostrvu, nakon što je iranski dron za koji bezbjednosni zvaničnici vjeruju da ga je ispalio Hezbolah, saveznik Irana u Libanonu, prošle sedmice pogodio britansku avionsku bazu Akrotiri na Kipru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

