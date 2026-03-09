Prvo oglašavanje Putina o izboru novog vrhovnog vođe Irana

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Modžtabi Hamneju na izboru za vrhovnog vođu Irana.

„U vrijeme kada se Iran suočava sa oružanom agresijom, vaš mandat na ovoj visokoj poziciji nesumnjivo će zahtijevati veliku hrabrost i požrtvovanje. Uvjeren sam da ćete časno nastaviti djelo svog oca i ujediniti iranski narod pred teškim iskušenjima“, navodi se u telegramu čestitke ruskog predsjednika.

Putin je dodao da Moskva nastavlja da podržava Teheran.

„Želio bih da potvrdim našu nepromjenljivu podršku Teheranu i solidarnost sa našim iranskim prijateljima. Rusija je bila i ostaće pouzdan partner Islamske Republike“, ističe se u saopštenju.

Ruski lider takođe je poželeo Hamneju uspjeh u rješavanju teških izazova koji su pred njim, zdravlje i snagu duha.

Savjet eksperata Irana jednoglasno je u nedjelju izabrao Modžtabu Hamneja, sina poginulog ajatolaha Alija Hamneja, za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenijela je iranska novinska agencija Fars.