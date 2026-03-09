Eksplozija u sinagogi u Belgiji

09.03.2026
09:08
Komentari:0
U sinagogi u belgijskom gradu Liježu, jutros je oko 4 časa, došlo do eksplozije, saopštila je lokalna policija.
Nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta, prenosi belgijski VRT.
Kako se navodi, razbijeni su prozori na prednjoj strani zgrade sinagoge, kao i prozori na zgradama prekoputa ulice.
Policija kaže da će ulica ostati zatvorena dok traje istraga.
Uspostavljena je i bezbjednosna zona u neposrednoj blizini sinagoge.
Istragu sprovodi odjeljenje za borbu protiv terorizma federalne sudske policije u Liježu.
Gradonačelnik Liježa je osudio, kako kaže, "nasilni čin antisemitizma" i rekao da je "neprihvatljivo da se sukobi uvoze spolja".
