Eksplozija u sinagogi u Belgiji

U sinagogi u belgijskom gradu Liježu, jutros je oko 4 časa, došlo do eksplozije, saopštila je lokalna policija.

Nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta, prenosi belgijski VRT.

Kako se navodi, razbijeni su prozori na prednjoj strani zgrade sinagoge, kao i prozori na zgradama prekoputa ulice.

Policija kaže da će ulica ostati zatvorena dok traje istraga.

Uspostavljena je i bezbjednosna zona u neposrednoj blizini sinagoge.

Istragu sprovodi odjeljenje za borbu protiv terorizma federalne sudske policije u Liježu.

Gradonačelnik Liježa je osudio, kako kaže, "nasilni čin antisemitizma" i rekao da je "neprihvatljivo da se sukobi uvoze spolja".