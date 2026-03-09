Pao meteorit u Njemačkoj: Dijelovi oštetili krovove i kuće

Dijelovi meteorita uzrokovali su štetu na krovovima i kućama u saveznoj pokrajini Rajnland-Pfalc, potvrdila je policija. Prijave o šteti stižu iz regiona Hunsrik, Ajfel te iz grada Koblenca, izjavio je portparol policije za novinsku agenciju DPA.

Sve je počelo bljeskom, nakon čega je užarena divovska kugla projurila preko sumračnog večernjeg neba.

Na društvenim mrežama vlada veliko uzbuđenje, a fotografije i video-snimci neprestano se dijele.

Spekulacije se kreću od meteorita i svemirskog otpada pa sve do pada aviona. Sigurno je jedno: ovakav vatreni spektakl dugo nije viđen!

"Je li još neko vidio svijetleću vatrenu kuglu?“, „Bila je nisko“, „Prekrasno, s dugim vatrenim repom!“, „Jeste li i vi čuli onaj strašan prasak?“ – stotine su ovakvih objava od nedjelje naveče oko 18.50 časova. Svjedoci se javljaju iz pokrajina Rajnland-Pfalc, Sarland i Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Meteor izgorio u atmosferi?

Očigledno je meteor, uz snažan eksplozivan prasak, ušao u Zemljinu atmosferu i počeo da izgara. Nebesko tijelo bilo je znatnih dimenzija te je nekoliko sekundi bilo vidljivo sa jasnim tragom na nebu.

Portparol Nacionalnog centra za bezbjednost vazdušnog prostora izjavio je za BILD: „Znamo da se radilo o meteoru ili meteoritu, ali da li će biti detaljnijih informacija, za sada ne možemo reći.“

Razlika između meteora i meteorita

Često dolazi do zabune u nazivima, pa stručnjaci objašnjavaju:

Meteoroid: tijelo dok se još nalazi u svemiru (često krhotine većih asteroida).

Meteor: svjetlosna pojava („zvezda padalica“) koja nastaje ulaskom tijela u atmosferu.

Meteorit: kameni ostatak koji nije potpuno izgorio i koji je uspio da padne na tlo.

Razlika je, dakle, u stanju i položaju stijene – od svemirskog putnika do onoga što završi na nečijem krovu.