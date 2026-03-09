Iran napao: Najveća rafinerija u Bahreinu u plamenu

Izvor:
Agencije
09.03.2026
07:19
Rafinerija "BAPCO" u Bahreinu je pogođena u iranskom napadu dronovima tokom noći, objavili su mediji u Izraelu.
Na društvenim mrežama se pojavio veliki broj videosnimaka iz Bahreina koji pokazuju ovu rafineriju, najveću u državi, u plamenu.
‼️🇧🇭🇮🇷---ALERT— 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) March 9, 2026
BAHRAIN
The strikes on Bahrain again targeted the BAPCO oil refinery. It appears based on this video that the tank farm was targeted in this latest strike. #Iran / #Israel / #MiddleEast / #Lebanon / #Syria / #Iraq / #SaudiArabia / #Yemen /#Qatar / #UAE /… pic.twitter.com/pKQg08zRO9
Ranije je vlast u ovoj zemlji saopštila da je Iran pokrenuo veliki napad dronovima te da je glavna meta upravo ovaj dio Bahreina gdje se nalazi rafinerija.
Podsjetimo, prije nekoliko dana, odnosno 5. marta, rafinerija je takođe bila predmet iranskog napada.
The BAPCO refinery, the largest oil refinery in Bahrain, was hit by Iranian strikes earlier this morning. pic.twitter.com/8UbejjmynR— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Iran je takođe napao baze gdje se nalaze vojnici iz Sjedinjenih Američkih Država u Bahreinu i drugim zemljama u regionu, a nakon što su Amerika i Izrael pokrenuli napad na ovu državu 28. februara.
