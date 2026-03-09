Logo
Tramp: Skuplja nafta mala cijena koju treba platiti za bezbjednost i mir u svijetu

Izvor:

Agencije

09.03.2026

07:14

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je poskupljenje nafte, izazvano ratom u Iranu, mala cijena koju treba platiti za bezbjednost i mir u svijetu.

"Kratkoročne cijene nafte, koje će brzo pasti kada se završi uništenje iranske nuklearne prijetnje, veoma su mala cijena koju treba platiti za SAD, svijet, bezbjednost i mir. Samo bi budale drugačije mislile", rekao je Tramp.

Cijena nafte je skočila na više od 100 američkih dolara po barelu, prvi put od početka rata u Ukrajini 2022. godine, prenosi Si-En-En.

Хормушки мореуз

Ekonomija

Rat ne jenjava, cijena nafte bi mogla da eksplodira: Rekordni dnevni rast

RIA novosti danas navodi da je cijena sirove nafte marke Brent premašila 118 dolara po barelu prvi put za skoro četiri godine, prema podacima trgovanja.

