Avion Er Srbije poletio u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Izvor:

Tanjug

09.03.2026

07:07

Foto: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Avion Er Srbije za Rijad je upravo poletio, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.

Slijetanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu, a povratak u Beograd oko 19.30 časova.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.

Pored ovog leta MSP je organizovao danas još jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika.

Rijad

avion

er Srbija

