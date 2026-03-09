Avion Er Srbije poletio u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Izvor:
Tanjug
09.03.2026
07:07
Komentari:0
Avion Er Srbije za Rijad je upravo poletio, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika.
Slijetanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu, a povratak u Beograd oko 19.30 časova.
Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.
Pored ovog leta MSP je organizovao danas još jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika.
Najnovije
Najčitanije
10
35
10
25
10
13
10
12
10
05
Trenutno na programu