I Rusi tvrde: "Družba je tehnički spremna"

08.03.2026

20:29

Foto: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Naftovod Družba spreman je za puštanje u rad, a Mađarska je, posebno, signalizirala da je on tehnički spreman, izjavio je prvi potpredsjednik ruske vlade Denis Manturov.

Manturov je novinaru Vesti rekao da sa ruske strane "sve funkcioniše", prenosi TASS.

"Sudeći po informacijama (mađarskog ministra spoljnih poslova) Petera Sijarta, postoji potvrda tehničke spremnosti. Pitanje je, koliko ja razumijem, politička spremnost (ukrajinske strane)", kazao je Manturov.

Naftovod Družba, kojim se Mađarska snabdeva ruskim gasom, nije u funkciji od kraja januara na dijelu koji prolazi preko ukrajinske teritorije.

Ukrajina je ranije saopštila da je naftovod oštećen u ruskim napadima, dok je Mađarska okrivila Ukrajinu za prekid u snabdijevanju naftom.

Družba

