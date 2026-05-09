Gej afera oženjenog pjevača trese region

Crnogorski voditelj Božo Dobriša nedavno je uzburkao javnost kada je raskrinkao jednog pjevača i njegovu ljubavnu romansu sa muškarcem, iako je zauzet.

Nakon što je izjavio da jedan od najpoznatijih pjevača sa Balkana vodi dvostruki život, Božo je otkrio da ga je upravo taj pjevač kontaktirao jer je u medijima pričao da je gej.

Region Nagla promjena na pomolu, meteorolog otkrio kada stiže

"Kontaktirao me je glavni akter gej afere koja trese Crnu Goru. Pjevač se prepoznao u priči. Zvao me je i molio da mu ne otkrivam ime. Rekao sam mu da ne brine i da nikada nikome ne bih ugrozio karijeru i brak. Rekao je da je tek tada primijetio koliko su mediji moćni", izjavio je Božo tada.

"Maknuću se od onog malog"

Kako je novinar naveo, pjevač je priznao da želi da prekine vezu sa svojim partnerom, ali se plaši posljedica.

Srbija Kao da me neko gurnuo iz kreveta: Zemljotres u Srbiji

"Maknuću se od onog malog, sa mnom je samo zbog para. Žena je ipak žena. Neće se on izgubiti. I ranije sam želio da ga se riješim, ali me strah da me ne ucjenjuje porukama i snimcima", navodno je rekao pjevač, prenio je "Informer".