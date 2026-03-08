Logo
Large banner

Amerika razmatra kopneni udar na Iran

Izvor:

Kurir

08.03.2026

19:14

Komentari:

0
Америка разматра копнени удар на Иран
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Neimenovani izvori su za katarsku Al Džaziru rekli da Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju slanje trupa na Iran.

Odmori su otkazani, pojedini treninzi su odloženi, a vojnici prolaze kroz prekvalifikaciju, što sugeriše da postoje planovi za slučaj da vrhovna komanda odluči o kopnenoj intervenciji.

To bi moglo da se realizuje kroz invaziju velikih razmjera, mada analitičari smatraju da bi to zahtijevalo oko pola miliona vojnika, koje SAD možda ne mogu brzo da premjeste u region.

Druga opcija su specijalne operacije kopnenih snaga, o čemu se intenzivno govori u posljednja 48 sati, gdje bi elitne jedinice bile korišćene prvenstveno za osiguravanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma.

Takav napad je u ovom trenutku, jasno, neizvodljiv, dijelom i zbog kontinuiranog bombardovanja Irana koje je u toku.

Situacija na terenu je previše komplikovana, ali ovo ostaje opcija koju bi Bijela kuća mogla da iskoristi ukoliko odluči da vazdušnu operaciju proširi na kopnenu.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

vojni udar

Iran

Vojska SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Посљедњи попис становништва био је 2013. године, хоће ли бити новог?

BiH

Posljednji popis stanovništva bio je 2013. godine, hoće li biti novog?

2 h

0
Огњен Амиџић љут на Андреану Чекић: "Не зовем је више"

Scena

Ognjen Amidžić ljut na Andreanu Čekić: "Ne zovem je više"

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Dramatično u Saudijskoj Arabiji: Dvije osobe poginule, projektil pao na stambeni objekat

3 h

0
Чим постане озбиљно – они се повлаче: Четири знака која тешко подносе обавезе

Zanimljivosti

Čim postane ozbiljno – oni se povlače: Četiri znaka koja teško podnose obaveze

3 h

0

Više iz rubrike

Има ли опасности за Балкан?

Svijet

Ima li opasnosti za Balkan?

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Dramatično u Saudijskoj Arabiji: Dvije osobe poginule, projektil pao na stambeni objekat

3 h

0
Опада производња нафте у Ираку

Svijet

Opada proizvodnja nafte u Iraku

3 h

0
Њемачке службе на опрезу: Иран би могао напасти циљеве у Њемачкој

Svijet

Njemačke službe na oprezu: Iran bi mogao napasti ciljeve u Njemačkoj

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner