Čim postane ozbiljno – oni se povlače: Četiri znaka koja teško podnose obaveze

Nisu svi ljudi isti kada je riječ o ljubavi.

Dok jedni brzo traže sigurnost, planove i jasnu definiciju odnosa, drugi uživaju u flertu, uzbuđenju i osjećaju slobode.

Zašto neki horoskopski znaci bježe od obaveza?

Takvi pojedinci se često ne vežu lako, ne zato što ne mogu da vole, nego zato što im je važnije da se ne osjećaju sputano. Nekima to dođe kao faza, nekima kao način života, a partneri pritom ponekad ostanu zbunjeni jer je početna hemija bila jaka, a nastavak nejasan.

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi imaju izraženu potrebu za kretanjem, novim doživljajima i promjenom. Oni mogu biti šarmantni, privlačni i vrlo uvjerljivi u trenutku, ali kad se očekuje ozbiljniji korak, brzo se povlače.

Blizanci: Majstori komunikacije, bježe od rutine

Blizanci su majstori komunikacije i flerta. Brzo osjete energiju druge osobe, znaju da kažu tačno ono što zvuči dobro i lako stvaraju utisak bliskosti. U početku veze često djeluju potpuno uključeno: poruke lete, planovi se nižu, a razgovori idu do kasno u noć. Ali, čim osjete pritisak, očekivanja ili rutinu, mogu početi da gube interes.

Njihov problem nisu nužno emocije, nego osjećaj da sve postaje predvidljivo. Blizanci vole spontana druženja i mogućnost da se stvari razvijaju bez jasnih okvira. Ako veza prerano dobije ozbiljan ton, oni znaju da se ponašaju kao da im neko oduzima vazduh.

Strijelčevi: Čežnja za slobodom iznad svega

Strelčevi se teško mire s idejom da nešto mora imati stroga pravila. Oni žele slobodu, prostor i osjećaj da mogu disati punim plućima. U ljubavi su često direktni, zabavni i puni entuzijazma, pa se mnogi zaljube u njihovu energiju. Ali, kada odnos krene prema ozbiljnijem, Strelčevi mogu postati nemirni i početi da traže izlaz, čak i ako im je s tom osobom lijepo.

Njima je važan osjećaj da veza nije "teret", nego dodatak životu. Ako imaju utisak da se od njih traži previše objašnjavanja, dogovaranja i prilagođavanja, doživjeće to kao ograničenje. Strelčevi često ne ostavljaju slomljena srca iz zlobe, nego iz potrebe da ostanu vjerni sebi.

Ponekad jednostavno nestanu iz odnosa čim im nešto postane preozbiljno, a drugoj strani ostane pitanje gdje je nestala ona početna strast.

Vodolije: Intelektualna veza prije emocionalne

Vodolije su često magnetski privlačne baš zato što djeluju drugačije. Ne idu po šablonu, ne zalijepe se odmah i znaju da zadrže distancu koja kod drugih izaziva još veću želju. U početku veze mogu biti vrlo zanimljivi, duhoviti i prisutni, ali čim osjete da druga strana želi klasičnu romantičnu dinamiku, počnu da se povlače.

Kod Vodolija je česta situacija da mentalna povezanost postoji, ali emocionalno vezivanje ide sporije. Oni ne vole osjećaj da ih neko "posjeduje", a ozbiljna veza im ponekad zvuči kao gubitak slobode i identiteta.

Zbog toga mogu ostaviti utisak hladnoće ili nedostupnosti, iako zapravo samo traže odnos u kojem se ne guše. Ako partner traži stalnu potvrdu i jasne deklaracije, Vodolija se često udalji.

Ovnovi: Strast koja brzo izblijedi

Ovnovi su impulsivni, naročito na početku. Kada im se neko svidi, prilaze otvoreno, strastveno i bez puno taktike. To je dio njihove privlačnosti: uz njih je sve brzo, jasno i uzbudljivo. Međutim, isti taj temperament zna da napravi problem kad dođe vrijeme za mirnije faze veze, kompromis i svakodnevnu stabilnost.

Ovnovi se lako zapale, ali se jednako lako mogu i ohladiti ako osjete da odnos postaje prespor, previše zahtjevan ili pun razgovora o definicijama veze.

Ne vole previše analize i emocionalnog natezanja, pa ponekad naglo prekinu i nastave dalje. Druga strana tada ostaje povrijeđena, jer je na početku dobila utisak velike odlučnosti i snažnih emocija, prenosi B92.