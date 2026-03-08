Logo
Opada proizvodnja nafte u Iraku

Izvor:

SRNA

08.03.2026

18:29

Опада производња нафте у Ираку
Foto: Pixabay

Zbog blokade Ormuskog moreuza, ključne rute za transport nafte sa Bliskog istoka, proizvodnja nafte na glavnim nalazištima na jugu Iraka opala je za 70 odsto, na svega 1,3 miliona barela dnevno.

Proizvodnja nafte sa ovih nalazišta na jugu Iraka je prije rata iznosila oko 4,3 miliona barela dnevno, prenosi Rojters.

Ormuski moreuz je u blokadi zbog rata u Iranu i transport nafte preko ove rute je u prekidu do daljeg.

Američka banka Goldman Saks upozorila je u subotu da bi cijene sirove nafte, posebno derivata kao što je benzin, mogle da dostignu rekordne nivoe ako se ne pronađe način za rješenje blokade pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Ned‌jelju dana nakon početka američko-izraelskih udara na Iran, cijene nafte su dostigle nivoe kakvi nisu zabilježeni od 2023. godine kada je pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, kroz koji se transportuje oko 20 odsto svjetske nafte, takođe bio paralisan, prenio je ranije portal BFM TV.

Nafta

Irak

