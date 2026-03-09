Ivica Dačić se oglasio iz bolnice: ''Pet dana sam bio između života i smrti''

- Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam poslije tog strašnog dana 25. februara. Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali Konzilijum koji je formirao ministar Lončar mi je najavio da bi ovih dana trebalo da izađem i liječenje nastavim u kućnim uslovima. Taj crni dan mi je jasno ukazao šta i ko bi trebalo da budu moji prioriteti. Dan u kojem sam usnuo na odlasku iz života, pet dana bez svijesti na ivici između života i smrti, i mog ponovnog buđenja na dan rođenja moga pokojnog oca Desimira, 2. marta. Hvala svima koji ste vjerovali, strepili i molili se za mene. Neka vam se dobrim sve vrati. Hvala divnim ljekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra. Hvala onima što su bili uz mene, hvala i onima koji nisu, jer su mi pomogli da shvatim da moju pažnju nisu ni zasluživali. Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću, mojoj porodici, prijateljima i partijskim drugovima i drugaricama, državnim organima, crkvi, svima koji ste se molili da me Gospod sačuva i zaštiti. Prije više od 15 godina Kemal Monteno i ja smo zajedno pjevali njegovu pjesmu za koju nisam ni slutio da ću je živjeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima - napisao je Dačić na svom nalogu na Instagramu.

Zdravlje Da li stres može "prizvati" rak?

Dačić je nakon hospitalizacije, podsjetimo, intubiran i priključen na respirator, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta.