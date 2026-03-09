Slavna glumica se zaljubila u beskućnika: Odbijala me njegova neuredna pojava

Na prvi pogled djelovalo je kao susret koji nikada ne može da preraste u ozbiljnu priču.

Ona - obrazovana glumica iz Švedske. On - beskućnik koji je spavao u žbunju, borio se sa alkoholom i nosio vreću za spavanje sa sobom.

Ipak, upravo tako je počela ljubavna priča Ejmi Abrahamson i Vika Kokule – priča koja je kasnije mnogima djelovala gotovo kao moderna bajka.

Ejmi Abrahamson potiče iz Švedske, ali je zbog posla svog oca, koji je bio novinar za spoljne poslove, djetinjstvo provela putujući po svijetu. Zbog takvog načina života naučila je nekoliko jezika i razvila interesovanje za umjetnost.

Danas govori čak pet jezika, a glumu je studirala u Londonu. Ipak, njen životni put promijenio se nakon neobičnog susreta u Amsterdamu.

Kasnije je otvoreno govorila o toj odluci: "Zaljubila sam se u čovjeka koji je živio u žbunju. Čovjeka bez prihoda, karijere i cipela."

U međuvremenu je napustila glumačku karijeru i posvetila se pisanju. Danas je autorka knjiga za decu i mlade.

Ko je Vik Kokula

Vik Kokula odrastao je u Torontu u Kanadi u skromnoj porodici. Njegov otac bio je zidar, dok je majka radila kao čistačica. Kao mladić počeo je da putuje po Evropi, ali kada mu je novac ponestao, situacija se drastično promenila. Bez stalnog prihoda, počeo je da živi na ulici, radeći povremene poslove za gotovinu. U tom periodu upao je i u ozbiljne probleme sa alkoholom i drogama.

"Sve se raspalo i alkoholizam je uzeo maha. Bilo je tako postepeno da sam jednog dana shvatio: 'O moj Bože, ja sam beskućnik alkoholičar'", iskreno je priznao Vik.

U to vrijeme nosio je sa sobom vreću za spavanje i limenke piva u aktovci, a sam kaže da tada u životu gotovo da nije pročitao nijednu knjigu.

Sudbonosni susret u parku

Prije oko dvanaest godina Ejmi je sjedila na klupi u jednom parku u Amsterdamu. Čekala je filmskog reditelja sa kojim je imala zakazan sastanak.

U tom trenutku primjetio ju je Vik.

"Tu je sjedila prelepa žena, sama, sa osmjehom na licu. Jednostavno sam morao da joj priđem da popričamo", prisjeća se on.

Bio je svjestan da ne ostavlja najbolji utisak - imao je prljave nokte, zapetljanu bradu i poderanu odeću. Kasnije je i sam objasnio kako je izgledao život na ulici.

"Kad si beskućnik, tvoje noge smrde. Ne pereš čarape i spavaš u parku sa stalno mokrim cipelama."

Ipak, sjeo je pored nje i započeo razgovor najjednostavnijim pitanjem - pitao je koliko je sati.

Kratak razgovor koji je sve promijenio

Vik, koji je visok skoro dva metra, uspeo je da privuče Ejminu pažnju uprkos svom izgledu. Posebno ju je zapanjila njegova boja očiju i smisao za humor.

Tokom desetominutnog razgovora nekoliko puta ju je nasmejao. Na kraju je predložio nešto neočekivano - da se ponovo sretnu šest dana kasnije na istoj klupi.

Ejmi je priznala da je bila zbunjena.

"S jedne strane, odbijala me njegova neuredna pojava. Ali bilo je nešto u njemu što je bilo toliko intrigantno da sam željela da ga vidim ponovo."

Njihov prvi pravi sastanak

Prije nego što su se ponovo sreli, Vik je pokušao da se koliko-toliko dovede u red. Čak je prodao drogu kako bi kupio kremu za stopala i ublažio neprijatan miris. Na sastanak je ipak stigao dvadeset minuta kasnije i to na dečjem biciklu. Uprkos svemu, Ejmi ga nije odbila.

"Stvarno sam pokušavala da se oduprem, ali nešto me je privlačilo njemu", priznala je.

Tog dana proveli su čak šest sati lutajući Amsterdamom. Napravili su mali piknik i podijelili prvi poljubac.

"Tada sam shvatila da je Vik najduhovitiji, najsrećniji i najoptimističniji čovek kog sam ikada upoznala. Imao je želju za životom koja je bila zarazna."

Neočekivani nastavak njihove priče

Ejmi je nakon nekoliko susreta morala da se preseli u Beč. Djelovalo je malo vjerovatno da će njih dvoje ostati u kontaktu. Ipak, dala mu je svoj broj telefona, iako Vik u tom trenutku nije imao telefon.

Tri nedjelje kasnije, nakon što je proslavila trideseti rođendan, telefon je ipak zazvonio. Vik je tada upravo izašao iz zatvora, gdje je proveo vikend zbog krađe pileta. Prvi poziv koji je uputio bio je upravo njoj. Nakon toga počeo je da radi razne poslove kako bi skupio novac za kartu za voz do Austrije.

Vjenčanje i potpuno novi život

Kada je konačno stigao kod Ejmi u Beč, njihova veza je brzo postala ozbiljna. Dvije godine kasnije venčali su se u palati Belvedere. Danas imaju blizance, Desta i Tila. Njihov život se u međuvremenu potpuno promenio. Vik je značajno smanjio konzumiranje alkohola i odlučio da se vrati obrazovanju.

Studirao je pet godina, naučio švedski jezik i na kraju postao mašinski inženjer. Ejmi je, s druge strane, napustila glumu i izgradila uspešnu karijeru kao autorka knjiga za mlade. Danas žive u njenoj staroj porodičnoj kući u Švedskoj.

Ljubav koju nisu svi razumjeli

Ipak, njihova veza nije odmah naišla na razumevanje okoline. Ejmi priznaje da su je neki bliski prijatelji napustili zbog njenog izbora.

"Izgubila sam dva najstarija prijatelja jer nisu mogli da ga prihvate. To me i danas boli."

Čak ni njeni roditelji u početku nisu znali da je Vik nekada bio beskućnik. Istinu su saznali tek kada su pročitali njenu knjigu. Prije toga su ga posmatrali sa nepoverenjem.

"Otac je mislio da će me ubiti. Majka je mislila da će ukrasti moj televizor", priseća se Ejmi kroz smeh.

Vremenom su ga ipak prihvatili kao člana porodice.

Danas njihovi blizanci na cijelu priču gledaju sa humorom.

"Mislim da oni ne razumiju društvene razlike. Njima je samo smiješno to što sam nekada živio u žbunju", kaže Vik.

On često naglašava da je imao veliku sreću što mu je Ejmi dala šansu.

"Ne znam gdje bih završio da se nismo sreli. Znam ljude koji su izgubili godine života i nikada nisu uspjeli da se vrate."

I Ejmi vjeruje da je njihov susret bio sudbinski, prenosi Ona.

"Neki ljudi misle da sam ja spasila Vika, ali mislim da je obrnuto. Pokazao mi je da ti ne treba mnogo da bi bio srećan. I svakog dana me nasmije."