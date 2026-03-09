Logo
Darko Lazić nakon što je stigao u Srbiju: Ne piše se dobro nikome

ATV

09.03.2026

20:53

Дарко Лазић пјевач
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Darko Lazić i njegova supruga Katarina su sletjeli sa ćerkicom na beogradski aerodrom nakon dosta dana drame i komplikacija zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

Na samom početku Darko se požalio novinarima kako su se Katarini i njemu izgubili koferi, pa je ekipu Kurira zanimalo da li postoje neke informacije o tome gdje im je prtljag završio.

"Ne. Možda i nikad neće stići ovdje. Nemam pojma šta se desilo", bio je iskren Darko, koji priznaje da u koferu nije imao skupocjenosti.

"Ja nisam ni gaće imao, jedne sam prao, nemam ništa skupocjeno", izazvao je smijeh pevač, koji otkriva da su mu finansije pokrile osnovne potrebe posljednjih dana.

Problemi sa novcem

"Imali smo za smještaj, hranu i bebu, naravno lakše bi bilo da nam je sve to pokrila agencija, ali najbitnije je da smo stigli živi i zdravi."

Darko je objasnio i kako je izgledalo njegovo presjedanje u Singapuru.

Darko Lazic

Scena

Darko Lazić nakon komplikacija sa porodicom konačno stigao u Srbiju

Komplikacije u Singapuru

"Mi smo kružili, obišli smo zemaljsku kuglu. Kada bih otišao u Singapur da se ovo nije desilo… Mada sam se zeznuo, nisam šetao toliko od osnovne škole. Jedva čekam da dođem kući da se opružim", priča, pa otkriva da su i tamo postojale komplikacije.

Анамариа Голтес

Scena

Slovenački mediji: Anamarija zvala policiju kad je Dončić došao da vidi ćerku

"Imali smo komplikacije u Singapuru, prednost su imali neki drugi putnici, pa je bilo pitanje da li ćemo uopšte danas doputovati", tvrdi i govori o strahu koji je osjetio tokom odmora.

"Vidio sam da se u svijetu zakuvalo i nije mi bilo dobro dva dana. Ne piše se dobro zaista nikome, ali ja na to ne mogu da utičem", kaže, pa priznaje da njihovim porodicama nije bilo svejedno.

"Ugasio sam telefon jer su me zvali svaki dan. Rekao sam im samo da smo dobro i to je to, rekao je Darko.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

