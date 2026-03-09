Словеначки медији: Анамарија звала полицију кад је Дончић дошао да види ћерку

Извор:
Словеначки портал "трма.си" објавио је ексклузивну вијест која баца сјенку на приватни живот кошаркашке звијезде Луке Дончића, наводећи да је његова вјереница Анамарија позвала полицију током његове посјете породилишту.
Након што су недавно добили другу ћерку, медијима широм свијета одјекнула је вијест о раскиду познатог пара. Сада се појављују детаљи о инциденту који се, према писању портала, догодио још у децембру 2025. године.
У тексту се тврди да је Анамарија, након порођаја, позвала полицију у породилиште у Крању приликом посјете Луке Дончића. Аутор истиче да је њихов портал о овоме писао још 19. јануара 2026. године, али да је вијест тада прошла готово незапажено у јавности, пише Спортал.
"Ми смо једини и ексклузивно јавили о томе да је у крањско породилиште, недуго након што је отац Лука Дончић дошао да посјети своју другорођену ћерку и наравно мајку, дошла полиција. Полицију је позвала мајка… На крају крајева, Лука се смирио… није дошло до интервенције у складу са прописима о јавном реду и миру. Али ситуација није била баш безазлена: мајка и партнерка/вјереница очигледно се нашла у таквој ситуацији да је позвала Полицијску управу Крањ", наводи се у чланку, уз напомену да је идентитет извора заштићен.
Аутор текста поставља питање да ли је овај догађај “био зачетак неког породичног насиља или бар облика непримјереног односа према жени која се уплашила за своје новорођенче”.
У закључку, портал се ограђује од доношења коначних судова, али наглашава своју улогу медија који се не боји "табу тема" и "недодирљивих" личности.
