Logo
Large banner

Crna Gora pred kolapsom: Pumpe ostaju bez goriva

Izvor:

SRNA

08.03.2026

20:33

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore poručuje da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom u toj zemlji zbog toga što su kod dobavljača cijene, naročito evrodizela, veće za 30 odsto od cijena koje sada važe.

Pojasnili su da aktuelna kretanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, izazvana eskalacijom geopolitičkih tenzija i nestabilnosti na Bliskom istoku, već imaju snažan uticaj na rast nabavnih cijena energenata na međunarodnom tržištu.

Dodali su da su nabavne cijene naftnih derivata na međunarodnom tržištu već sada znatno iznad maksimalnih maloprodajnih cijena, koje su propisane važećom Uredbom u Crnoj Gori, prenose crnogorski mediji.

"Danas se gorivo na domaćem tržištu prodaje po cijenama koje su i do 30 odsto ispod cijena na berzama, što znači da kompanije posluju sa čistim gubitkom", naveli su iz Udruženja.

нафтовод дружба

Svijet

I Rusi tvrde: "Družba je tehnički spremna"

Ukoliko aktuelni sukobi i geopolitičke tenzije budu nastavljene, a rast cijena energenata potraje, iz Udruženja su istakli da treba očekivati da će finansijski pritisak na kompanije koje posluju na crnogorskom tržištu postati neodrživ već sutra.

Ukoliko do toga dođe, smatraju da će biti ugrožen kontinuitet snabdijevanja tržišta, što bi moglo da ima dalekosežne posljedice po privredu, saobraćaj, turizam i svakodnevni život građana.

Crnogorski mediji prenose da su neke pumpe u Crnoj Gori već ostale bez goriva, a da će većina njih već sutra biti u problemima.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

gorivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Otkriveno ko je novi vođa Irana

1 h

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Region

Ljubljana povukla ambasadora i diplomete iz Teherana

1 h

0
Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега

Svijet

Djeca u Iranu spaljuju dres Lionel Mesija, evo i zbog čega

2 h

0
мајка и кћерка погинуле код шапца

Srbija

Ovo su majka i kćerka koje su poginule kod Šapca

2 h

0

Više iz rubrike

Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Region

Ljubljana povukla ambasadora i diplomete iz Teherana

1 h

0
Рањен припадник кавачког клана Радослав Гиле Станишић, ухапшен држављанин БиХ

Region

Ranjen pripadnik kavačkog klana Radoslav Gile Stanišić, uhapšen državljanin BiH

6 h

0
Премијер Словеније најавио: Ако се докаже, повлачим се са позиције!

Region

Premijer Slovenije najavio: Ako se dokaže, povlačim se sa pozicije!

8 h

0
Пуцњава у Подгорици, блокиран град, ухапшен држављанин БиХ

Region

Pucnjava u Podgorici, blokiran grad, uhapšen državljanin BiH

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner