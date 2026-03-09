Logo
Large banner

Pucnjava u Los Anđelesu: Ispaljen rafal na Rijaninu kuću

Izvor:

Agencije

09.03.2026

07:48

Komentari:

0
Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу
Foto: Tanjug / AP / Charlie Riedel

Kod kuće pop zvijezde Rijane u Beverli Hilsu danas je pucano, saopštila je policija uz napomenu da nije bilo povrijeđenih.

Policijski službenici iz policijske uprave Los Anđelesa reagovali su na prijave o pucnjavi u 13.15 po lokalnom vremenu (21.15 GMT) u nedjelju. Osumnjičena osoba je locirana i privedena.

Policijski zvaničnik je rekao američkom partneru Bi-Bi-Sija, "CBS News", da je kuća koja je bila meta napada pripadala Rijani i da su na licu mjesta pronađene čaure od automatske puške.

Niko nije povrijeđen

Niko nije povrijeđen u incidentu. Rijana je u tom trenutku bila u vili, rekao je izvor iz policije za Los Anđeles tajms.

Policija kaže da je osumnjičena, žena u tridesetim godinama, stala u automobilu ispred kuće i ispalila sedam hitaca prije nego što je odjurila velikom brzinom.

Njeno vozilo je bilo udaljeno oko osam milja (12 km) od kuće pjevačice, gdje je žena privedena. Njen identitet još nije javno otkriven.

Rodila treće dijete

Prošlog septembra Rijana je rodila svoje treće dijete, djevojčicu, sa partnerom A$AP Rokijem.

Par, koji takođe ima dva sina Riota i RZA-u, objavio je Rijaninu najnoviju trudnoću na prošlogodišnjoj Met Gala večeri.

Vijest o bebi ovog para nije bila prvi put da su se našli na naslovnim stranama 2025. godine. U februaru je A$AP Roky proglašen nevinim za pucanje iz pištolja na bivšeg prijatelja, na suđenju na kojem je Rijana izvela svoja dva sina pred sud.

Slavna ličnost rođena na Barbadosu, čije je pravo ime Robin Fenti, stekla je slavu početkom 2000-ih hitovima poput "Pon de Replay" i "Umbrella". Nedavno je proslavila 20 godina od objavljivanja svog prvog albuma.

Tokom tog vremena, Rijana je pokrenula više poslova, uključujući svoju popularnu liniju šminke "Fenty Beauty" i kompaniju za donji veš. Forbs je procijenio neto vrijednost ove 37-godišnjakinje na preko milijardu dolara.

Podijeli:

Tagovi :

Rijana

pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Svijet

Iran napao: Najveća rafinerija u Bahreinu u plamenu

3 h

0
Зохран Мамдани

Svijet

”Majka satane” bačena u blizini rezidencije gradonačelnika Njujorka

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Skuplja nafta mala cijena koju treba platiti za bezbjednost i mir u svijetu

3 h

0
Авион Ер Србије полетио у Ријад, планиран повратак 170 путника

Svijet

Avion Er Srbije poletio u Rijad, planiran povratak 170 putnika

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

35

Od lažne kovid potvrde do sramnog otkazivanja koncerta: Ovo su skandali Tonija Cetinskog

10

25

Užas u Nikšiću: Majka i otac zlostavljali maloljetno dijete

10

13

Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

10

12

Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

10

05

Vazduh nezdrav u 7 gradova: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner