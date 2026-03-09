Pucnjava u Los Anđelesu: Ispaljen rafal na Rijaninu kuću

Kod kuće pop zvijezde Rijane u Beverli Hilsu danas je pucano, saopštila je policija uz napomenu da nije bilo povrijeđenih.

Policijski službenici iz policijske uprave Los Anđelesa reagovali su na prijave o pucnjavi u 13.15 po lokalnom vremenu (21.15 GMT) u nedjelju. Osumnjičena osoba je locirana i privedena.

BREAKING



LAPD has arrested a 30-year-old woman that fired at least 10 shots into singer Rihanna's Beverly Hills mansion.



Rihanna was home but confirmed safe.



There are no safe places left in Gavin Newsom‘s lawless Californiapic.twitter.com/9xi2bugorD — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) March 9, 2026

Policijski zvaničnik je rekao američkom partneru Bi-Bi-Sija, "CBS News", da je kuća koja je bila meta napada pripadala Rijani i da su na licu mjesta pronađene čaure od automatske puške.

Niko nije povrijeđen u incidentu. Rijana je u tom trenutku bila u vili, rekao je izvor iz policije za Los Anđeles tajms.

Policija kaže da je osumnjičena, žena u tridesetim godinama, stala u automobilu ispred kuće i ispalila sedam hitaca prije nego što je odjurila velikom brzinom.

NBC released images of Rihanna's house gate with bullet holes. pic.twitter.com/pK8TvFQOQn — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) March 9, 2026

Njeno vozilo je bilo udaljeno oko osam milja (12 km) od kuće pjevačice, gdje je žena privedena. Njen identitet još nije javno otkriven.

Rodila treće dijete

Prošlog septembra Rijana je rodila svoje treće dijete, djevojčicu, sa partnerom A$AP Rokijem.

Par, koji takođe ima dva sina Riota i RZA-u, objavio je Rijaninu najnoviju trudnoću na prošlogodišnjoj Met Gala večeri.

Vijest o bebi ovog para nije bila prvi put da su se našli na naslovnim stranama 2025. godine. U februaru je A$AP Roky proglašen nevinim za pucanje iz pištolja na bivšeg prijatelja, na suđenju na kojem je Rijana izvela svoja dva sina pred sud.

Slavna ličnost rođena na Barbadosu, čije je pravo ime Robin Fenti, stekla je slavu početkom 2000-ih hitovima poput "Pon de Replay" i "Umbrella". Nedavno je proslavila 20 godina od objavljivanja svog prvog albuma.

Tokom tog vremena, Rijana je pokrenula više poslova, uključujući svoju popularnu liniju šminke "Fenty Beauty" i kompaniju za donji veš. Forbs je procijenio neto vrijednost ove 37-godišnjakinje na preko milijardu dolara.