Posljedice napada: Naftna kompanija proglasila višu silu i obustavila isporuke

Državna naftna kompanija Bahreina u ponedjeljak je proglasila višu silu i obustavila isporuke nafte nakon što je Iran u napadu zapalio njenu rafineriju.

Saopštenje o proglašenju više sile, pravnom mehanizmu kojim se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolnosti, prenijela je državna novinska agencija "Bahrain News Agency".

Operacije kompanije su "pogođene aktuelnim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks", navodi se u saopštenju.

Uprkos tome, kompanija insistira da se domaća potražnja i dalje može zadovoljiti.

🚨🇧🇭🇮🇷 Bahrain's BAPCO oil facilities on fire.



BAPCO (the Bahrain Petroleum Company) is the country's entire oil and gas operation. Refining, production, export.



It's not just an economic asset, it's the financial backbone of a small island nation that has no other significant… https://t.co/9yIqYqa9Ng pic.twitter.com/WM4z25EoB2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026

Bahrein je takođe optužio Iran za oštećenje jedne od svojih desalinizacijskih stanica, iako je državna elektroenergetska i vodoprivredna agencija saopštila da su isporuke vode i struje ostale stabilne.

Desalinizacijske stanice snabdijevaju vodom milione stanovnika u regiji i hiljade putnika blokiranih zbog rata, što izaziva nove strahove od katastrofalnih posljedica u pustinjskim državama.

Vlast u Bahreinu ranije je objavila da su najmanje 32 osobe povrijeđene, od čega četiri teško, usljed iranskog napada dronovima na grad Sitra, koji se nalazi oko šest kilometara od industrijske zone.