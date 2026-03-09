Logo
Posljedice napada: Naftna kompanija proglasila višu silu i obustavila isporuke

Autor:

ATV

09.03.2026

08:26

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Državna naftna kompanija Bahreina u ponedjeljak je proglasila višu silu i obustavila isporuke nafte nakon što je Iran u napadu zapalio njenu rafineriju.

Saopštenje o proglašenju više sile, pravnom mehanizmu kojim se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolnosti, prenijela je državna novinska agencija "Bahrain News Agency".

бахреин рафинрија

Svijet

Iran napao: Najveća rafinerija u Bahreinu u plamenu

Operacije kompanije su "pogođene aktuelnim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks", navodi se u saopštenju.

Uprkos tome, kompanija insistira da se domaća potražnja i dalje može zadovoljiti.

Bahrein je takođe optužio Iran za oštećenje jedne od svojih desalinizacijskih stanica, iako je državna elektroenergetska i vodoprivredna agencija saopštila da su isporuke vode i struje ostale stabilne.

Desalinizacijske stanice snabdijevaju vodom milione stanovnika u regiji i hiljade putnika blokiranih zbog rata, što izaziva nove strahove od katastrofalnih posljedica u pustinjskim državama.

Vlast u Bahreinu ranije je objavila da su najmanje 32 osobe povrijeđene, od čega četiri teško, usljed iranskog napada dronovima na grad Sitra, koji se nalazi oko šest kilometara od industrijske zone.

