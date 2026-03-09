U jezivom požaru poginula 41 osoba: Gradonačelnik na spisku osumnjičenih

Švajcarski tužioci proširili su istragu o požaru u baru u kojem je poginula 41 osoba, uglavnom tinejdžeri, i dodali su gradonačelnika Kran-Montane Nikolu Fera na spisak osumnjičenih.

Fero je imenovan kao optuženi u jednom od tužilačkih dokumenata u koje je Rojters imao uvid, a kojim ga pozivaju na ispitivanje 13. aprila.

On ranije je priznao da je opština propustila više godišnjih bezbjednosnih provjera.

Švajcarsko tužilaštvo u kantonu Vale potvrdilo je Rojtersu da su nove osobe stavljene pod istragu u slučaju koji uključuje sumnjive zločine, uključujući ubistvo iz nehata, bez njihovog imena.

Požar koji je zahvatio bar "Konstelasion" tokom dočeka Nove godine jedna je od najgorih katastrofa u modernoj švajcarskoj istoriji i testirao je odnose sa susjednom Italijom, koja je u požaru izgubila šestoro svojih državljana.

Veliki broj mladih ljudi je i dalje hospitalizovan zbog opekotina.

Tragedija je uticala i na unosni turistički sektor. Bogati grad Kran-Montana je popularan među francuskim, italijanskim i američkim turistima i dobro je poznat i po svojim sunčanim skijalištima okrenutim ka jugu i po golf terenima.

Istraga tužilaštva je prvobitno bila usmjerena na francuske vlasnike barova koji su i dalje pod istragom. Istraga je proširena krajem januara i obuhvatila je sadašnjeg i bivšeg lokalnog zvaničnika.

Vlasnici barova Žak i Džesika Moreti izrazili su tugu zbog požara i rekli da će sarađivati sa istragom. U slučaju da budu proglašeni krivima mogli bi se suočiti sa maksimalnom kaznom od četiri i po godine zatvora.