Roditelji konobarice koja je bila u centru smrtonosnog požara u švajcarskom baru otkrili su da njihova kćerka nikada nije trebalo da radi u baru u kojem je i stradala. Žerom i Astrid Panine kažu da se i dalje bore da shvate kako je njihova kćerka Sijan (Cyane) završila u podrumu bara „Le Konstelejšn“ (Le Constellation) u ranim jutarnjim časovima Nove godine, gdje je u požaru poginulo 40 ljudi, a više od 100 je povrijeđeno.

Govoreći u svom domu u Setu (Sète), na jugu Francuske, ovaj bračni par rekao je da je nadimak „La fij au kask“ („djevojka sa kacigom“) nepravedno sveo njihovu kćerku na simbol katastrofe. Iako je Sijan navodno slijedila uputstva jednog od vlasnika bara kako bi „pokrenula atmosferu“, njeni roditelji tvrde da je na okrutni način pretvorena u žrtveno jagnje.

Njena majka Astrid (64) izjavila je za „Dejli mejl“ da je Sijan bila spontana i da je posjedovala ljepotu koja je prevazilazila fizički izgled.

Svijet Eleonora je preživjela požar u švajcarskom baru, objavila slike iz bolnice

„Ona ju je utjelovljavala. Vjerovala je ljudima bez ikakve sumnje. Za to je platila najvišu cijenu — svojim životom“, rekla je Astrid.

Sijan Panine (24) otputovala je u alpsko odmaralište krajem novembra kako bi radila sezonski posao. Ujutro uoči Nove godine započela je smjenu u gurmanskom restoranu sa burgerima, koji je bio u vlasništvu istog para, prije nego što je kasnije tog dana poslata u bar „Le Konstel“.

Zanimljivosti Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

Veći dio noći bila je raspoređena u prizemlju, gdje je dočekivala goste i usmjeravala ih ka stolovima, uz navodnu minimalnu potrošnju od oko 900 funti. Mnogi od tih gostiju upućivani su u podrum, koji je vlasnik Žak Moreti renovirao 2015. godine, kada je bar proširen iz običnog kafića u noćni klub. Tom prilikom, kako se navodi, stepenište koje vodi u podrum suženo je sa tri metra na svega jedan.

Sijan je i dalje bila na spratu kada je, nedugo nakon jedan sat iza ponoći 1. januara, zamoljena da siđe u podrum kako bi pomogla kolegama oko velike narudžbe šampanjca, piše „San“ (The Sun). Prema iskazima datim istražiteljima, Džesika Moreti ju je ohrabrila da „pokrene atmosferu“ tako što će staviti kacigu — rekvizit koji se, kako se tvrdi, redovno koristio u baru — dok su ostali zaposleni nosili maske Gaja Foksa i ubacivali prskalice u boce šampanjca.

Svijet Vlasnik bara smrti izlazi na slobodu, uplaćena kaucija

Snimci iz posljednjih trenutaka prikazuju Sijan kako sjedi na ramenima 27-godišnjeg barmena Matijea Obrana (Matthieu Aubrun). Gospođa Moreti vidi se na začelju grupe kako snima u trenutku kada, prema navodima, prvi plamenovi izbijaju na plafonu iznad Sijan. Zaslijepljena vizirom kacige, čini se da Sijan nije bila svjesna opasnosti koja se nadvijala iznad njih.

U roku od nekoliko sekundi vatra se proširila preko izolacione pjene na plafonu. Muzika je nastavila da svira, a dragocjeni trenuci su izgubljeni prije nego što su ljudi shvatili da moraju da bježe. Više osoba istovremeno je pokušalo da izađe uz usko stepenište, što je dovelo do kobnog „uskog grla“. Vjeruje se da su drugi, uključujući i Sijan, pokušali da pobjegnu kroz drugi izlaz, za koji se kasnije ispostavilo da je bio zaključan. Njeni roditelji tvrde da su vrata bila zatvorena kako bi se spriječio ulazak gostiju koji nisu platili.

„Da su vrata bila otvorena, možda ne bi bilo smrtnih slučajeva“, rekao je Sijanin otac Žerom.

Roditelji navode da sugestije kako je njihova kćerka na bilo koji način izazvala požar dodatno produbljuju njihovu tugu, posebno jer se vlasnici bara suočavaju sa krivičnom istragom zbog ubistva iz nehata. Žak Moreti nalazi se u pritvoru, dok je njegova supruga na slobodi uz nadzor. Ukoliko budu osuđeni, prijeti im kazna zatvora do 20 godina.

Panineovi takođe odbacuju tvrdnje porodice Moreti da je Sijan bila „kao dio porodice“, ističući da nije imala ugovor o radu, da se žalila na iscrpljenost i da nikada nije prošla bezbjednosnu obuku.

„Ne mogu da prihvatim da se moja kćerka pamti samo kao djevojka sa kacigom“, poručio je Žerom.

Roditelji su ranije tvrdili i da je izlaz za nuždu u baru namjerno bio zaključan kao mjera smanjenja troškova.

Švajcarski istražitelji nastavljaju da analiziraju transkripte ispitivanja, snimke nadzornih kamera i bezbjednosnu dokumentaciju, dok se krivična istraga o ovoj katastrofi dodatno proširuje.