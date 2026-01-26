Logo
Large banner

Nevrijeme napravilo probleme: Više mjesta u Hercegovini bez struje

Izvor:

ATV

26.01.2026

08:56

Komentari:

0
Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје
Foto: ATV

Više mjesta u Hercegovini jutros je osvanulo bez struje, nakon jakog vjetra i obilnih padavina koje je juče pogodilo ovo područje, potvrđeno je za ATV iz Elektro-Hercegovine.

Na području TJ Trebinje bez struje su sela Ubla, Konjsko, Bogojević Selo i Brežine. U Bileći je bez napona dio dalekovoda Vranjska.

Sniježne padavine napravile su opet probleme na elektromreži u Gacku.

“Kada je riječ o području Gacka, bez električne energije su potrošači u selima Ulinje, Jasenik, Dramešina, Čemerno, Vrba i Avtovac.” rekao je za ATV Igor Milojević, izvršni direktor za upravljanje mrežom u Elektro-Hercegovini.

Ekipe Elektro-Hercegovine su na terenu i rade na otklanjanju kvarova nastalih usljed nevremena.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

vjetar

Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Невријеме у Требињу

Gradovi i opštine

Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

19 h

0
Школа

Društvo

Danas nema nastave u OŠ "Jovan Dučić" u Istočnoj Ilidži

5 h

0
Проглашена ванредна ситуација због бујичних вода у Источној Илиџи

Gradovi i opštine

Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži

5 h

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Banjaluka obavijena gustom maglom i nezdravim vazduhom

4 h

0

Više iz rubrike

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Banjaluka obavijena gustom maglom i nezdravim vazduhom

4 h

0
Школа

Društvo

Danas nema nastave u OŠ "Jovan Dučić" u Istočnoj Ilidži

5 h

0
Невријеме у Требињу

Društvo

Kiša i jak vjetar napravili puno problema: Ulice pod vodom, oborena stabla; Ekipe na terenu

14 h

0
Шакалијада

Društvo

"Šakalijada" u Derventi okupila više od 2.000 lovaca, prisustvovao i Minić

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Minić o sačekuši u Tuzli: Brine policijska reakcija

12

48

Užas u komšiluku: Mušarac zlostavljao i silovao članove porodice

12

39

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

12

33

Minić mljekarima: Majstori, nećete sa traktorima pred Vladu

12

31

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner