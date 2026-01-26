Nevrijeme napravilo probleme: Više mjesta u Hercegovini bez struje

Izvor:
ATV
26.01.2026
08:56
Komentari:0
Više mjesta u Hercegovini jutros je osvanulo bez struje, nakon jakog vjetra i obilnih padavina koje je juče pogodilo ovo područje, potvrđeno je za ATV iz Elektro-Hercegovine.
Na području TJ Trebinje bez struje su sela Ubla, Konjsko, Bogojević Selo i Brežine. U Bileći je bez napona dio dalekovoda Vranjska.
Sniježne padavine napravile su opet probleme na elektromreži u Gacku.
“Kada je riječ o području Gacka, bez električne energije su potrošači u selima Ulinje, Jasenik, Dramešina, Čemerno, Vrba i Avtovac.” rekao je za ATV Igor Milojević, izvršni direktor za upravljanje mrežom u Elektro-Hercegovini.
Ekipe Elektro-Hercegovine su na terenu i rade na otklanjanju kvarova nastalih usljed nevremena.
