Kiša i jak vjetar napravili puno problema: Ulice pod vodom, oborena stabla; Ekipe na terenu

Pune ruke posla imale su dežurne službe u Trebinju, nakon što je u kratkom vremenu pala velika količina kiše praćena jakim vjetrom.

Nevrijeme je izazvalo poplave na pojedinim gradskim ulicama i oborilo nekoliko stabala.

Dežurne ekipe su uspješno reagovale, uklanjale oboreno drveće i čistile šahtova.

Gradovi i opštine Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad

U Trebinju palo 47,8 litara kiše po metru kvadratnom, dok je duvao vjetar južnog smjera od 69 kilometara na čas.

U Bileći je palo 29,8 litara kiše po metru kvadratnom, u Gacku 21,1, a na Čemernu 20 litara kiše.

Trenutno u sjevernim dijelovima Hercegovine pada snijeg.