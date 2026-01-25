Kiša i jak vjetar napravili puno problema: Ulice pod vodom, oborena stabla; Ekipe na terenu

Izvor:
ATV
25.01.2026
22:10
Komentari:0
Pune ruke posla imale su dežurne službe u Trebinju, nakon što je u kratkom vremenu pala velika količina kiše praćena jakim vjetrom.
Nevrijeme je izazvalo poplave na pojedinim gradskim ulicama i oborilo nekoliko stabala.
Dežurne ekipe su uspješno reagovale, uklanjale oboreno drveće i čistile šahtova.
Gradovi i opštine
Nevrijeme u Trebinju: Ulice pod vodom, padao i grad
U Trebinju palo 47,8 litara kiše po metru kvadratnom, dok je duvao vjetar južnog smjera od 69 kilometara na čas.
U Bileći je palo 29,8 litara kiše po metru kvadratnom, u Gacku 21,1, a na Čemernu 20 litara kiše.
Trenutno u sjevernim dijelovima Hercegovine pada snijeg.
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Društvo
1 d0
Svijet
2 d0
Društvo
7 h0
Društvo
8 h11
Društvo
9 h0
Društvo
9 h0
Najnovije
Najčitanije
22
14
22
10
21
59
21
59
21
53
Trenutno na programu