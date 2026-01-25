Logo
Evo gdje radar najčešće "hvata" u Srpskoj

25.01.2026

15:11

Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

Tokom 2025. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavilo je sa intenzivnom primjenom savremenih tehničkih sredstava za nadzor i kontrolu saobraćaja, s ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

U okviru ovih aktivnosti, na području Republike Srpske trenutno je instalirano ukupno 95 stacionarnih radara.

Tokom prošle godine, stacionarni radarski sistemi „Ekin Spotter“ evidentirali su ukupno 324.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja.

Lokacije radara

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za Srpskainfo kažu da se kao lokacije sa najvećim brojem registrovanih prekršaja izdvajaju magistralni put M-1104 u mjestu Dragaljevac na području Bijeljine, magistralni put M-1115 u mjestu Drinjača na području Zvornika, magistralni put M-1105 u mjestu Poljice na području Doboja, magistralni put M-1114 u mjestu Kaoštice na području Višegrada, kao i magistralni put M-1101 u mjestu Karanovac na području Banjaluke.

Pored kontrole brzine, tokom 2025. godine značajnu ulogu u otkrivanju i dokumentovanju saobraćajnih prekršaja imao je i sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR).

Putem ovog sistema evidentirano je ukupno 37.259 prekršaja, a najčešće registrovani prekršaj odnosio se, kako su rekli iz MUP RS, na istek potvrde o registraciji vozila do 30 dana.

Gdje zabilježeno najviše prekršaja?

Posmatrano po teritorijalnoj nadležnosti policijskih uprava, najveći broj prekršaja evidentiran putem ANPR sistema zabilježen je na području Policijske uprave Banjaluka, gdje je registrovano ukupno 13.650 prekršaja. Slijede Policijska uprava Istočno Sarajevo sa 6.422 prekršaja, Policijska uprava Prijedor sa 4.678, Policijska uprava Doboj sa 4.460, Policijska uprava Bijeljina sa 3.279, Policijske uprave Trebinje sa 1.961, Policijska uprava Zvornik sa 1.171, Policijska uprava Foča sa 877 i Policijska uprava Mrkonjić Grad sa 761 evidentiranim prekršajem.

Na području Policijske uprave Gradiška nije bilo evidentiranih prekršaja putem ANPR sistema, s obzirom na to da na tom području nije instaliran sistem ANPR kamera.

