Vozači našli način da prevare ANPR kamere

U posljednje vrijeme sve više vozača posežu za takozvanim "duh tablicama" kako bi izbjegli detekciju saobraćajnih kamera i praktično učinili svoja vozila nevidljivim za automatske sisteme za prepoznavanje registarskih oznaka (ANPR).

Riječ je o nelegalnim tablicama, često nazvanim i 3D ili 4D, koje su izrađene tako da reflektuju svjetlost blica kamere, čime se namjerno otežava ili potpuno onemogućava identifikacija vozila.

Prije dvije godine, profesor Frejzer Sempson iz Engleske, koji je tada bio na čelu nacionalnog sistema ANPR, otkrio je da otprilike jedan od 15 vozača u ovoj zemlji uspješno vara sistem sa minimalnim trudom, a sličan je slučaj i u drugim državama.

Profesor Sempson je prije odlaska u penziju uputio pismo ministru saobraćaja Marku Harperu, izražavajući zabrinutost zbog nepreduzimanja odgovarajućih mjera protiv ovih nelegalnih registarskih tablica, predlažući uvođenje boljih i unaprijeđenih kamera koje bi prepoznale lažne tablice.

"Uprkos tehnološkoj sofisticiranosti i operativnoj neophodnosti, ANPR sistem se i dalje oslanja na parče plastike koje je zakačeno na prednji i zadnji dio vozila", rekao je on.

Kao odgovor na ovaj problem, opštine su uvele nove kamere sposobne da prepoznaju ove specijalne tablice, a najnovija tehnologija već je postavljena u Vulverhemptonu, gdje komunalni redari koriste unapređene kamere.

Kazne veće od 100 evra

Vozači koji se zateknu sa "duh tablicama" mogli bi se suočiti sa kaznama u iznosu od 100 funti, jer ovakve tablice omogućavaju izbegavanje kazni za prekoračenje brzine i ulazak u zone sa niskom emisijom štetnih gasova. Profesor Sempson je takođe upozorio da pojedinci koriste i reflektujuće trake ili "stelt" tablice koje se lako nabavljaju putem interneta.

"Sistem ANPR prepoznaje registarske tablice sa tačnošću od 97%, što znači da postoji ogromna vjerovatnoća od 2,4 miliona pogrešnih očitavanja dnevno, a samim tim i do neosnovanog kažnjavanja vozača", istakao je on.

Sa dnevnim brojem očitavanja koji se kreće između 75 i 80 miliona u Engleskoj, procjene sugerišu da bi taj broj mogao preći i 100 miliona do kraja 2025. godine. Iako tehnologija napreduje, Sempson naglašava ranjivosti sistema i poziva na hitnu regulaciju tržišta registarskih tablica, koje trenutno nije dovoljno nadzirano ni u jednoj državi u Evropi.

"Tržište tablica je nesrazmjerno neregulisano"

"Tržište tablica je nesrazmjerno neregulisano, a to stvara ozbiljan problem za integritet ANPR mreže", upozorava Sempson.

Proizvodnja i prodaja "stelt" tablica, kao i kloniranje registarskih oznaka, ozbiljno ugrožavaju funkcionalnost sistema koji je ključan za upravljanje saobraćajem i sprovođenje zakona.

Iako tehnologija koja stoji iza ANPR sistema predstavlja značajan korak ka sigurnijem saobraćaju, u praksi je lakše manipulisati njome nego što bi se moglo pretpostaviti.

Takođe, sa sve većim brojem zona sa niskom emisijom i novim saobraćajnim politikama koje donose visoke finansijske kazne, motivacija za manipulaciju sistemom nikada nije bila veća.