Proizveden posljednji model Jaguar F-Pejs

23.12.2025

21:38

Произведен посљедњи модел Јагуар Ф-Пејс
Foto: Printscreen/Youtube/Cars Garage

Posljednji Jaguar F-Pejs sišao je sa proizvodne trake JLR-a u Solihalu, zvanično označivši kraj modela britanske marke sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Prodaja ovog SUV-a na tržištu Velike Britanije završena je prošlog novembra, ali je nastavljena na tržištima uključujući SAD, Australiju, Kinu, Evropu i druga.

To znači da Jaguar zvanično više ne proizvodi modele ni za jedno tržište u svijetu.

Ovaj F-Pejs je takođe posljednji automobil sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem koji će Jaguar proizvoditi, jer će brend predstaviti prvi model u svojoj redizajniranoj električnoj gami, proizvodnu verziju koncepta Tip 00, sredinom sljedeće godine.

F-Pejs se ističe kao jedan od najprodavanijih Jaguarovih modela svih vremena, sa više od 300.000 prodatih jedinica širom svijeta od lansiranja 2016. godine, prema Autokaru.

Posljednji proizvedeni F-Pejs bio je vrhunski SVR. Ima istu crnu boju kao i posljednji E-Tip koji je okončao tu lozu 1974. godine. Neće biti prodat, već je dodat u kolekciju Jaguar Heritidž Trasta u Gejdonu.

Jaguar

novi model

