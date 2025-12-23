Kako brže zagrijati motor automobila zimi?

Hladni dani donosi nove navike, a jedno od najvažnijih pitanja je šta učiniti da se motor automobila što prije zagrije? Stajanje na parkingu sa upaljenim motorom neće podižći temperaturu na radni nivo. Samo naprijed, jedan od savjeta je da isključite grijanje prvih nekoliko minuta.

Naime, kada je uključen, ventilator koristi cirkulaciju rashladne tečnosti da zagrije vozilo (kroz takozvani izmjenjivač toplote). Ovo snižava temperaturu rashladne tečnosti, a samim tim motoru treba duže da se zagrije.

Hronika Na radnike pala armatura: Zadobili teške povrede

Ako želite brže da zagrijete motor i smanjite potrošnju goriva, isključite grijanje na nekoliko minuta. Nećete mnogo izgubiti, jer dok se motor ne zagrije, ionako duvate hladan i mlak vazduh...