Višak ulja u motoru može napraviti ozbiljne probleme

Ako motor ima premalo ulja, prije ili kasnije svi će imati problema. S druge strane, još uvijek postoji mit da dodavanje malo više ulja nego što pokazuje oznaka na mjernoj šipki ne može škoditi, kaže stručnjak Eberhard Lang.

Međutim, kod prelijevanja, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kućišta radilice. Ulje može oštetiti katalizator.

U ekstremnim slučajevima može dovesti i do potpunog oštećenja motora. Najbolje je provjeriti nivo ulja nakon otprilike 1.000 kilometara. Ako je u označenom području mjerne šipke, ne može biti nikakvih problema, kaže stručnjak iz Eberhard Lang.

Čak je i Kia objavila savjete oko pretjeranog dodavanja ulja i šta se može dogoditi ako to učinite:

1) Curenje ulja

2) Miris paljevine motornog ulja

3) Dim iz motora

4) Ispuštanje dima iz izduvne cijevi

5) Motor ispušta čudne zvukove

Mjerna šipka ima indikatore za maksimalan i nizak novo ulja, a nivo ulja trebalo bi biti između svake oznake.

Još jedanput, pazite da ne stavljate previše motornog ulja u svoj automobil jer ono može oštetiti motor.