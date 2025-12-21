Višak ulja u motoru može napraviti ozbiljne probleme

Izvor:
21.12.2025
Ako motor ima premalo ulja, prije ili kasnije svi će imati problema. S druge strane, još uvijek postoji mit da dodavanje malo više ulja nego što pokazuje oznaka na mjernoj šipki ne može škoditi, kaže stručnjak Eberhard Lang.
Međutim, kod prelijevanja, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kućišta radilice. Ulje može oštetiti katalizator.
U ekstremnim slučajevima može dovesti i do potpunog oštećenja motora. Najbolje je provjeriti nivo ulja nakon otprilike 1.000 kilometara. Ako je u označenom području mjerne šipke, ne može biti nikakvih problema, kaže stručnjak iz Eberhard Lang.
Čak je i Kia objavila savjete oko pretjeranog dodavanja ulja i šta se može dogoditi ako to učinite:
1) Curenje ulja
2) Miris paljevine motornog ulja
3) Dim iz motora
4) Ispuštanje dima iz izduvne cijevi
5) Motor ispušta čudne zvukove
Mjerna šipka ima indikatore za maksimalan i nizak novo ulja, a nivo ulja trebalo bi biti između svake oznake.
Još jedanput, pazite da ne stavljate previše motornog ulja u svoj automobil jer ono može oštetiti motor.
