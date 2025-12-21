Logo
Aleksandar prodaje kuću sa ogromnim placem za 50.000 KM

Izvor:

ATV

21.12.2025

14:22

Komentari:

0
Кућа из огласа
Foto: Fejsbuk

U selu Nikinci ponuđena je na prodaju kuća po cijeni od 26.000 evra (oko 50.000 KM), uz mogućnost blagog dogovora oko iznosa.

Stambeni objekat ima površinu od 60 kvadratnih metara i nalazi se na placu od 14 ari, što ovu nekretninu čini posebno interesantnom za one koji žele prostrano dvorište i potencijal za dalje proširenje ili bavljenje poljoprivredom, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

Продаје се кућа у Сечњу

Srbija

Mišo prodaje kuću od 130 kvadrata za 20.000 KM

Osim glavne kuće, na imanju se nalazi i ljetnikovac, kao i više pomoćnih objekata koji mogu služiti za različite namjene.

Samo jedan problem

Posebnu prednost predstavlja postojanje priključka za gas, što je rijetkost među sličnim objektima u seoskim sredinama.

Prema navodima iz oglasa, kuća nije u potpunosti legalizovana, zbog čega nije moguće finansiranje putem stambenih kredita niti učešće u državnim subvencijama i konkursima.

Kupovina je moguća isključivo sopstvenim sredstvima.

kljuc stan podstanar renta

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

I pored toga, povoljna cijena i velika površina placa čine ovu ponudu privlačnom za kupce koji su spremni na dodatna ulaganja ili traže mirnu vikend-nekretninu van gradske vreve.

Komentari na ovaj oglas su podijeljeni, dok jedni smatraju da Aleksandar traži previše novca, pojedinci ga savjetuju da ovu kuću ne prodaje.





nekretnine

kuća

Srbija

oglas


