Aleksandar prodaje kuću sa ogromnim placem za 50.000 KM

U selu Nikinci ponuđena je na prodaju kuća po cijeni od 26.000 evra (oko 50.000 KM), uz mogućnost blagog dogovora oko iznosa.

Stambeni objekat ima površinu od 60 kvadratnih metara i nalazi se na placu od 14 ari, što ovu nekretninu čini posebno interesantnom za one koji žele prostrano dvorište i potencijal za dalje proširenje ili bavljenje poljoprivredom, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

Srbija Mišo prodaje kuću od 130 kvadrata za 20.000 KM

Osim glavne kuće, na imanju se nalazi i ljetnikovac, kao i više pomoćnih objekata koji mogu služiti za različite namjene.

Samo jedan problem

Posebnu prednost predstavlja postojanje priključka za gas, što je rijetkost među sličnim objektima u seoskim sredinama.

Prema navodima iz oglasa, kuća nije u potpunosti legalizovana, zbog čega nije moguće finansiranje putem stambenih kredita niti učešće u državnim subvencijama i konkursima.

Kupovina je moguća isključivo sopstvenim sredstvima.

Srbija Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

I pored toga, povoljna cijena i velika površina placa čine ovu ponudu privlačnom za kupce koji su spremni na dodatna ulaganja ili traže mirnu vikend-nekretninu van gradske vreve.

Komentari na ovaj oglas su podijeljeni, dok jedni smatraju da Aleksandar traži previše novca, pojedinci ga savjetuju da ovu kuću ne prodaje.