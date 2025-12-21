Logo
Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Stevan Lulić

21.12.2025

10:15

6
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Nakon što je u javnost dospjela fotografija na kojoj pozira sa Naserom Orićem, pjevaču Aci Lukasu su počeli da otkazuju nastupe.

I to ne samo u Republici Srpskoj, već i u Srbiji.

Naime, nakon Banjaluke, Jahorine i Nevesinja, Lukasu je otkazan i nastup u jednom novosadskom klubu.

Riječ je o dnevnoj novogodišnjoj zabavi planiranoj za 31. decembar.

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ni Banjaluka ni Sarajevo: Ovo je danas grad s najzagađenijim vazduhom

Organizatori pritom nisu naveli konkretne razloge zbog kojih je koncert skinut s programa.

Klub 17 otkazao koncert

Nakon što se Aca Lukas pohvalio kako je rasprodao sve ulaznice za koncert u Banjaluci, Klub 17, u kojem je nastup trebalo da bude održan, saopštio je da je isti otkazan.

Koncert je bio zakazan za 29. decembar.

"Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa", naveli su na svojoj Instagram stranici.

Dodali su da će svim gostima koji su kupili ulaznice novac biti vraćen.

Несрећа код Приједора

Hronika

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

"Način i proceduru refundacije objavićemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije. Sav ostali najavljeni novogodišnji program održaće se prema planu i u najavljenim terminima, te sve postojeće rezervacije za te datume ostaju važeće", istakli su iz Kluba 17.

U Nevesinju otkaz nakon par sati zakazivanja

Istog dana kada mu je u Banjaluci otkazan nastup, Aca Lukas se pohvalio da je već zakazao nastup u Nevesinju.

Međutim, svega nekoliko sati kasnije i ovaj koncert je otkazan.

Na zvaničnoj Instagram stranici kafane "Jedno mjesto" objavljen je stori na kojem je preko najave koncerta ispisano samo "OTKAZANO".

I Jahorina otkazala nastup

Olimpijski centar "Jahorina" saopštio je 30. novembra da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.

Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

fond pio rs

Društvo

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.

Fotografija sa Naserom Orićem

Društvenim mrežama prije desetak dana proširila se fotografija na kojoj pjevač Aca Lukas sjedi za stolom sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženog za brojne zločine nad Srbima.

Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu još jednog pjevača, Šerifa Konjevića, i još jedne oosbe.

Nakon fotografije uslijedile su brojne reakcije, a sam Lukas je izjavio da nije poznavao osobu s kojom je sjedio.

