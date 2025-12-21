Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

U 2026. godini u Njemačkoj se očekuje rast penzija od oko 3 odsto, uz procjene da bi povećanje moglo dostići i do 4 odsto.

Od 1. januara uvodi se takozvana aktivna penzija koja omogućava zaposlenima koji su dostigli starosnu granicu da dodatno zarade do 2.000 evra mjesečno bez poreza, uz obavezne doprinose za zdravstveno i dugotrajno osiguranje.

Prijevremena penzija od 62. godine ostaje moguća, ali uz trajno umanjenje od 10,8 odsto.

Minimalna plata i veći dečji dodatak

Minimalna satnica od 1. januara 2026. raste na 13,90 evra, dok je za 2027. već najavljeno povećanje na 14,60 evra.

Dječiji dodatak raste na 259 evra mjesečno po djetetu, a limit za mini poslove podiže se na 603 evra mjesečno.

Zdravstvo i socijalno osiguranje

Granica prihoda za obavezno zdravstveno osiguranje povećava se na 6.450 evra bruto mjesečno, čime radnici sa višim primanjima dobijaju izbor između javnog i privatnog osiguranja.

Dodatni doprinos za zdravstvo raste na 2,9 odsto, dok se doprinos za umjetnike kroz Kinstlersocialabgabe smanjuje na 4,9 odsto.

Poreske olakšice i veći odbici

Lični neoporezivi deo raste na 12.348 evra, a dječiji poreski odbitak na 3.414 evra po roditelju.

Povećava se i putni paušal na 38 centi po kilometru od prvog kilometra, dok se poreske olakšice šire na e sport, istraživanja i električna vozila.

Digitalne promjene i Šufa rejting

Od marta 2026. potrošači će moći besplatno da vide i sami izračunaju svoj kreditni rejting preko platforme Šufa.

Digitalna vozačka dozvola biće dostupna krajem 2026. kao dopuna klasičnoj, a ne njena zamena.

Energija i mobilnost

Država značajno smanjuje mrežne naknade za električnu energiju, sa 6,65 na 2,86 centi po kilovat satu.

Cijena goriva blago raste zbog nove CO2 metodologije, dok mjesečna karta za javni prevoz Dojčlandtiket poskupljuje na 63 evra.

U nove automobile uvodi se NG eKol sistem, a od 2027. bez njega neće biti moguće registrovati nova vozila.

Električna vozila i solarni sistemi

Do 2029. obezbijeđene su tri milijarde evra za podsticaje za električna vozila, prvenstveno za domaćinstva sa nižim i srednjim prihodima.

U Sjevernoj Rajni Vestfaliji uvodi se obaveza ugradnje fotonaponskih sistema pri zamjeni krova gdje je to tehnički moguće.

Migracije i tržište rada

Uvodi se jedinstveno savetovalište za radnike iz trećih zemalja, dok se postojeći privremeni modeli boravka mijenjaju novim statusima koji treba da olakšaju integraciju i zapošljavanje.

Potrošačka prava i PDV u ugostiteljstvu

Kupci od 2026. dobijaju pravo da traže popravku širokog spektra uređaja, dok onlajn prodavci moraju uvesti jasno vidljivo dugme za otkaz kupovine.

PDV na hranu u ugostiteljstvu trajno se smanjuje sa 19 na 7 odsto, dok za piće ostaje nepromijenjen.

Godina velikog prilagođavanja

Reforme koje Njemačka uvodi od 2026. proširuju socijalna prava i ubrzavaju digitalizaciju, ali istovremeno donose nove administrativne obaveze i pritiske na tržište rada.

Za milione građana i kompanija 2026. biće godina prilagođavanja, ali i pokušaj da se evropska privreda pripremi za izazove budućnosti.