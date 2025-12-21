Logo
Putinov predstavnik: Pokušavaju da izazovu treći svjetski rat

Izvor:

Agencije

21.12.2025

08:57

Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin Pool via AP

Duboka država pokušava da izazove treći svjetski rat podsticanjem "antiruske paranoje" širom Velike Britanije i EU, izjavio je danas specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

Njegova izjava je uslijedila kao komentar na raniju izjavu direktorke Nacionalne obavještajne službe SAD Talsi Gabard, koja je rekla da "ratni huškači iz duboke države" i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsjednika SAD Donalda Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi".

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

"Gabard je briljantna ne samo za dokumentovanje Obaminog i Bajdenovog porijekla ruske prevare, već i za razotkrivanje ratnohuškačke mašine duboke države koja pokušava da izazove treći svjetski rat raspirivanjem antiruske paranoje širom Velike Britanije i EU. Razum je važan – vratite zdrav razum, mir i bezbjednost", rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks.

Talsi Gabard prethodno je na Iksu 20. decembra objavila da ratni huškači i njihovi propagandni mediji lažno tvrde da američka obavještajna zajednica podržava stav EU i NATO da je cilj Rusije da izvrši invaziju, odnosno osvoji Evropu, kako bi dobila podršku za svoju proratnu politiku.

Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

"Istina je da američka obavještajna služba procjenjuje da Rusija nema sposobnost čak ni da osvoji i okupira Ukrajinu, a da ne govorimo o invaziji i okupaciji Evrope", navela je ona.

Tagovi:

Rusija

Treći svjetski rat

