Pilot se zaključao u pilotsku kabinu zbog neisplaćenih zarada

Pilot se zaključao u pilotsku kabinu u avionu na međunarodnom aerodromu "Benito Huarez" u Meksiko Sitiju i odbio je da poleti zbog neisplaćenih zarada.

Meksički mediji su javili da je pilot obavijestio desetine putnika koji su se već ukrcali da neće letjeti ako mu ne bude isplaćen iznos koji mu duguju.

"Ovaj avion neće poletjeti ako nam ne plate ono što nam duguju", rekao je pilot, a njegova izjava je zabilježena na video-snimku koji kruži internetom.

Na snimku se čuje kako pilot govori putnicima da nije primio platu pet mjeseci i da mu za sve to vrijeme nisu isplaćeni ni putni troškovi.

Izvinjavajući se putnicima, naglasio je da je otac troje d‌jece i da nikada ranije nije odbio da izvrši let.

Prema meksičkim medijima, pilot je uhapšen i avion je evakuisan.

Zvaničnici na aerodromu "Benito Huarez" su objavili da vlasti civilnog vazduhoplovstva istražuju "incident" koji se dogodio juče oko 15.00 časova po lokalnom vremenu tokom zakazanog leta za Kankun.