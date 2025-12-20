Instagram stiže na televizore

Kompanija Meta najavila je dolazak posebne Instagram aplikacije za televizore, a prvi uređaji koji će dobiti ovu mogućnost su Amazon Fire TV modeli.

Nova aplikacija, pod nazivom Instagram for TV, fokusirana je prije svega na Rils video sadržaj, koji će korisnici moći da gledaju direktno na televizoru, koristeći daljinski upravljač. Time Instagram pravi još jedan korak ka približavanju klasičnom TV iskustvu i konkurenciji poput YouTube-a.

Aplikacija je za sada dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, i to na odabranim Fire TV uređajima, uključujući Fire TV Stick modele, Fire TV 2-Series, 4-Series i Omni QLED televizore. Prema dostupnim informacijama, sadržaj će biti organizovan u tematske kanale, zasnovane na interesovanjima korisnika, dok će biti omogućeno i prijavljivanje više Instagram naloga na jednom uređaju.

Korisnici će moći da pretražuju kreatore, gledaju komentare i reaguju na video-zapise direktno sa TV ekrana.

Za sada nema zvaničnih informacija o širenju aplikacije na druge platforme ili tržišta, prenosi b92.