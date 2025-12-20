Logo
Instagram stiže na televizore

20.12.2025

21:43

Инстаграм стиже на телевизоре
Foto: Pexels

Kompanija Meta najavila je dolazak posebne Instagram aplikacije za televizore, a prvi uređaji koji će dobiti ovu mogućnost su Amazon Fire TV modeli.

Nova aplikacija, pod nazivom Instagram for TV, fokusirana je prije svega na Rils video sadržaj, koji će korisnici moći da gledaju direktno na televizoru, koristeći daljinski upravljač. Time Instagram pravi još jedan korak ka približavanju klasičnom TV iskustvu i konkurenciji poput YouTube-a.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Spriječena objava rata

Aplikacija je za sada dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, i to na odabranim Fire TV uređajima, uključujući Fire TV Stick modele, Fire TV 2-Series, 4-Series i Omni QLED televizore. Prema dostupnim informacijama, sadržaj će biti organizovan u tematske kanale, zasnovane na interesovanjima korisnika, dok će biti omogućeno i prijavljivanje više Instagram naloga na jednom uređaju.

vatrogasci

Srbija

Stefan izgubio život u požaru, pokušao da se spasi, ali su ga isparenja savladala

Korisnici će moći da pretražuju kreatore, gledaju komentare i reaguju na video-zapise direktno sa TV ekrana.

Za sada nema zvaničnih informacija o širenju aplikacije na druge platforme ili tržišta, prenosi b92.

