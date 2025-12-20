Logo
Large banner

Orban: Spriječena objava rata

Izvor:

SRNA

20.12.2025

21:41

Komentari:

0
Орбан: Спријечена објава рата
Foto: Tanjug/AP

Mađarska je u Briselu spriječila neposrednu prijetnju ratom koji bi Evropa objavila ukoliko bi konfiskovala zamrznutu rusku imovinu i poslala sredstva Kijevu, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

"Pljenidbom ruske imovine Evropa bi poslala objavu rata, ali smo uhvatili goluba pismonošu baš na vrijeme. Ne sjećam se da su devizne rezerve konfiskovane tokom ratova", istakao je Orban.

On je dodao da se o tome može razgovarati nakon što se sukob završi, ali da se to ne može raditi tokom rata, jer to znači da ulazak u sukob, prenose RIA Novosti.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Region

Mještani pod opsadom medvjeda: Od stoke ostaju samo kosti

Prema njegovim riječima, u tom slučaju samo je pitanje vremena prisustva zapadnih trupa.

U Briselu je juče završen samit na kome je EU privremeno odustala od pljenidbe ruske imovine i donesena je odluka da se Ukrajini obezbijedi zajam od 90 milijardi evra iz sopstvenog budžeta.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мјештани под опсадом медвједа: Од стоке остају само кости

Region

Mještani pod opsadom medvjeda: Od stoke ostaju samo kosti

1 h

0
Стефан изгубио живот у пожару, покушао да се спаси, али су га испарења савладалa

Srbija

Stefan izgubio život u požaru, pokušao da se spasi, ali su ga isparenja savladala

1 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić ojadila dizajnera: Uzela haljine i više mu se nije javila

1 h

0
Сутра славимо Преподобног Патапија, ове обичаје требамо испоштовати

Društvo

Sutra slavimo Prepodobnog Patapija, ove običaje trebamo ispoštovati

2 h

0

Više iz rubrike

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

Svijet

Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

2 h

0
Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Svijet

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Nada - Epstajnova ''robinja iz Jugoslavije''

4 h

1
Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Svijet

Ova Epstajnova fotka je zapalila Britaniju: Princ leži na pet žena

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

53

Lavrov o sankcijama Rusiji: Za svaku akciju postoji reakcija

21

51

Pilot se zaključao u pilotsku kabinu zbog neisplaćenih zarada

21

49

Hajneken kažnjen sa 1,5 miliona evra

21

43

Instagram stiže na televizore

21

41

Orban: Spriječena objava rata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner