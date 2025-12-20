Mađarska je u Briselu spriječila neposrednu prijetnju ratom koji bi Evropa objavila ukoliko bi konfiskovala zamrznutu rusku imovinu i poslala sredstva Kijevu, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

"Pljenidbom ruske imovine Evropa bi poslala objavu rata, ali smo uhvatili goluba pismonošu baš na vrijeme. Ne sjećam se da su devizne rezerve konfiskovane tokom ratova", istakao je Orban.

On je dodao da se o tome može razgovarati nakon što se sukob završi, ali da se to ne može raditi tokom rata, jer to znači da ulazak u sukob, prenose RIA Novosti.

Region Mještani pod opsadom medvjeda: Od stoke ostaju samo kosti

Prema njegovim riječima, u tom slučaju samo je pitanje vremena prisustva zapadnih trupa.

U Briselu je juče završen samit na kome je EU privremeno odustala od pljenidbe ruske imovine i donesena je odluka da se Ukrajini obezbijedi zajam od 90 milijardi evra iz sopstvenog budžeta.