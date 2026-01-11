Stejt department savjetovao Amerikancima u Venecueli da odmah napuste zemlju

Izvor:
11.01.2026
Stejt department savjetovao je sinoć američkim državljanima u Venecueli da odmah napuste tu zemlju zbog bezbjednosnih rizika.
Stejt department je objavio na društvenim mrežama da su međunarodni letovi iz Venecuele nastavljeni, kao i da postoje podaci o grupama naoružanih milicija koje postavljaju blokade na putevima i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Američkim Državama.
- Bezbjednosna situacija u Venecueli ostaje fluidna - navodi se u saopštenju, prenio je CBS.
Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su početkom januara u međunarodnoj operaciji predvođenoj SAD i prebačeni u pritvor u Njujorku.
