Stejt department savjetovao Amerikancima u Venecueli da odmah napuste zemlju

Stejt department savjetovao je sinoć američkim državljanima u Venecueli da odmah napuste tu zemlju zbog bezbjednosnih rizika.

Stejt department je objavio na društvenim mrežama da su međunarodni letovi iz Venecuele nastavljeni, kao i da postoje podaci o grupama naoružanih milicija koje postavljaju blokade na putevima i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Američkim Državama.

- Bezbjednosna situacija u Venecueli ostaje fluidna - navodi se u saopštenju, prenio je CBS.

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su početkom januara u međunarodnoj operaciji predvođenoj SAD i prebačeni u pritvor u Njujorku.