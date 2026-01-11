Logo
Stejt department savjetovao Amerikancima u Venecueli da odmah napuste zemlju

Izvor:

Agencije

11.01.2026

08:02

Komentari:

0
Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу
Foto: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Stejt department savjetovao je sinoć američkim državljanima u Venecueli da odmah napuste tu zemlju zbog bezbjednosnih rizika.

Stejt department je objavio na društvenim mrežama da su međunarodni letovi iz Venecuele nastavljeni, kao i da postoje podaci o grupama naoružanih milicija koje postavljaju blokade na putevima i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Američkim Državama.

- Bezbjednosna situacija u Venecueli ostaje fluidna - navodi se u saopštenju, prenio je CBS.

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su početkom januara u međunarodnoj operaciji predvođenoj SAD i prebačeni u pritvor u Njujorku.

