Vlasnik kluba smrti u Švajcarskoj priznao: Izlaz u slučaju opasnosti bio zaključan

Već neko vrijeme se priča o tome, ali sada je informacija potvrđena - vrata za izlaz u slučaju opasnosti u klubu Le Constellation u skijalištu Kran Montana, gdje je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, bila su zaključana.

To je vlasnik kluba priznao istražiteljima, tvrdeći da ih je otključao kada je stigao na lice mjesta poslije požara.

Riječi nekih svjedoka i zaposlenih u švajcarskom klubu potvrdio je i vlasnik kluba, Žak Moreti, tokom saslušanja pred istražiteljima.

Srbija Auto pregazio maloljetnice kada su pale sa sanki: Procurio uznemirujući snimak nesreće

Prema informacijama koje je naveo RTS (švajcarska radio i televizijska stanica), on im je rekao da su vrata za izlaz u slučaju nužde bila zaključana iznutra u noći tragedije.

Kada je stigao na mjesto događaja nakon požara, otključao je vrata spolja i vidio nekoliko tijela u sobi.

Moreti, koji je u pritvoru od petka zbog sumnje na bjekstvo, rekao je da ne zna zašto je izlaz bio blokiran. Istraga, koju vode četiri tužioca, moraće da utvrdi istinu.

Švajcarski mediji ističu jednu stvar - ovaj element će biti presudan za istragu, a razlog je jednostavan: nekoliko posjetilaca je pokušalo da pobjegne kroz izlaz za slučaj opasnosti kada je izbio požar, ali su ostali zarobljeni i tako su osuđeni na smrt.

Svijet Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

Ukoliko tužioci vjeruju da su Žak i njegova supruga Džesika Moreti, koja je u kućnom pritvoru, djelimično odgovorni za zaključana vrata, mogli bi da prekvalifikuju zločine za koje su optuženi.

Trenutno, optuženi moraju da se izjasne krivim za ubistvo iz nehata, podmetanje požara i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Međutim, ako se ispostavi da su osumnjičeni znali da su vrata zaključana, to bi moglo da pokrene hipotezu o ubistvu sa predumišljajem.

U tom slučaju, mogli bi da se suoče sa kaznom zatvora do 20 godina.

RTS prenosi još jednu ključnu informaciju u vezi sa pjenom za plafon.

Žak Moreti je navodno rekao istražiteljima da je nedavno sam uklonio staru akustičnu pjenu sa plafona i zamijenio je pjenom kupljenom u prodavnici "uradi sam" Hornbah.

Akustična pjena je lako zapaljiv materijal koji može ubrzati širenje plamena i toksičnih isparenja, čineći vazduh nemogućim za disanje u roku od nekoliko minuta.

U požaru je poginulo 40 ljudi, od kojih su mnogi bili maloljetnici, a povrijeđeno je 116. Pored 21 švajcarskog državljanina, među poginulima je bilo i nekoliko stranaca, uključujući sedam Francuza i šest Italijana, od kojih je najmlađi imao 14 godina. Među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović. Žrtve se liječe u nekoliko evropskih zemalja.

Uzrok požara još nije zvanično poznat, ali početni nalazi ukazuju da su ga najvjerovatnije izazvale varnice iz prskalica postavljenih na boce šampanjca. Varnice su zapalile izolacionu pjenu na plafonu, a vatra se potom proširila za veoma kratko vrijeme.

Javni tužilac švajcarskog kantona Vale naredio je pritvor Žaku Moretiju nakon ispitivanja u petak, dok je njegova supruga i suvlasnica bara Džesika i dalje na slobodi.

Oboje su izrazili žaljenje zbog tragedije. Ona je takođe optužena da je pokušala da pobjegne iz kluba sa novcem usred požara, umjesto da pomogne drugima, prenosi Telegraf.