Vlasnica bara smrti bježi sa kasom punom novca dok ljudi gore? Otkriveni novi jezivi detalji

Vlasnica kluba „Le Constellation“, Džesika Moreti, navodno je pobjegla iz zapaljenog objekta u Kran Montani u Švajcarskoj, u kojem je tokom novogodišnje noći stradalo 40 ljudi, uglavnom mladih. Nadzorne kamere su zabilježile da je Moreti izašla iz kluba noseći kasu sa novcem u rukama, piše italijanski list Republika.

Svjedoci su takođe rekli da je vlasnica bježala čvrsto stežući kasu u rukama dok su gosti bili zahvaćeni plamenom. Zato policija pregleda sve dostupne snimke iz kluba, naravno uključujući i one sa nadzornih kamera koje su prvenstveno pokrivale ulaz u bar.

Crans-Montana: "Certaines preuves ont été occultées", estime cet avocat de famille victimes de l'incendie pic.twitter.com/fuc1AHEitM — BFM (@BFMTV) January 7, 2026

Rekonstrukcija

Prema dosadašnjim informacijama, Moreti je u trenutku požara bila u klubu sa sinom iz prvog braka, koji je takođe bio šef osoblja, a i sama je zadobila opekotine na ruci. Njen suprug i suvlasnik kluba, Žak, u tom trenutku je bio u drugom prostoru.

Snimci uličnih kamera navodno pokazuju dramatično različito ponašanje majke i sina. Dok je mladić unutra pokušavao da razbije pleksiglas panele na verandi kako bi oslobodio zarobljene goste, ona je, kako se vidi na snimku, pobjegla na ulicu - sa kasom u rukama.

Ako se potvrdi autentičnost snimka, ovaj detalj bi mogao značajno pogoršati pravni položaj vlasnice. Ona i njen suprug Žak optuženi su za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda i podmetanje požara, a vlasnik bara sada bi mogao da se suoči i sa optužbama za nepružanje pomoći.

Tužilac Beatris Pilu takođe razmatra povećanje optužbi kako bi uključila moguće namjeru za oba osumnjičena. Nekoliko elemenata ukazuje na to da su vlasnici bili svjesni ogromnog rizika za goste: od lako zapaljivih materijala koji su korišćeni za plafon i zatvorenih izlaza za slučaj opasnosti, do potpunog nedostatka sistema zaštite od požara i aparata za gašenje požara.

Istraga se proširuje na starije snimke

Policija ispituje brojne snimke u potrazi za odgovorima na pitanje šta se tačno dogodilo u kobnim minutima između izbijanja požara i vatrene oluje.

Analiza bi takođe mogla dovesti do promjene optužbe protiv vlasnika, porodice Moreti, od nehata do namjernog izazivanja opasnosti, s obzirom na to da se sumnja da su znali za rizike, ali nisu učinili ništa da ih spriječe, izvještava Il Mesađero.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

Istražitelji su posebnu pažnju posvetili i starijim snimcima, poput onog sa dočeka Nove godine 2020.

Na njima se vidi kako se boce sa raspršivačem podižu prema zvučno izolovanom spuštenom plafonu u klubu Le Constellation, dok član osoblja dva puta upozorava: „Pazite na pjenu“.

Ovo, prema tužilaštvu, može biti ključni dokaz da su vlasnici bili svjesni opasnosti, a optužbe bi im mogle donijeti i do 20 godina zatvora.

Još jedan video, snimljen u noći tragedije, prikazuje konobaricu sa crnom kacigom na glavi, koja sjedi na ramenima mladića, podiže bocu sa raspršivačem prema plafonu, izazivajući plamen.

Niko od osoblja nije pomogao

Nijedan od do sada pregledanih snimaka ne prikazuje bilo koga od zaposlenih u klubu kako interveniše - gasi požar vodom, pali svjetla, gasite muziku ili usmerava goste ka izlazima.

Čak nisu ni otvorili zadnja vrata kako bi olakšali evakuaciju.

Zbog nastale panike, mnogi od adolescenata su preminuli ili su zadobili teške opekotine nakon što su pali i pregaženi u stampedu, udišući vrući dim.

Stručnjaci sada koriste snimke kako bi pokušali da utvrde koliko je života moglo biti spaseno da je osoblje reagovalo na vrijeme.

Čuvari obezbjeđenja kluba su takođe pod istragom zbog nepružanja pomoći, a istražitelji pregledaju i snimke iz drugih restorana u vlasništvu porodice Moreti: il Senso di Crans i Le Vieux Chalet di Lens

Misterija u istrazi

Misteriju u cijeloj istrazi predstavlja činjenica da su tijela žrtava vraćena njihovim porodicama bez obdukcije i bez uzroka smrti navedenog u dokumentima.

Pitanje zašto tužilaštvo nije naložilo medicinsko-pravni pregled muči porodice, uključujući i porodicu Emanuela Galepinija, jednog od šestorice italijanskih mladića poginulih u požaru.

Advokat Sebastijan Fanti, koji zastupa jednu od italijanskih porodica, bio je jasan: „Nešto je pošlo po zlu u primjeni postupka.

Nije moguće da su tijela vraćena u domovinu bez potvrde u kojoj je naveden uzrok smrti.“ Zahtjevi advokata sada bi mogli dovesti do otvaranja istrage u Rimu i sprovođenja obdukcija u Italiji.

Porodica Emanuela Galepinija, koji je identifikovan putem DNK analize, ne razumije zašto je uopšte bilo potrebno genetsko testiranje.

Na njegovom tijelu nije bilo znakova opekotina, a imao je mobilni telefon i dokumenta u plastičnoj futroli u džepu - sve netaknuto. Njihov zahtjev švajcarskim vlastima za obdukciju ostao je bez odgovora. Rekli su: „Tijelo neće biti kremirano.“

Pravna bitka i diplomatski koraci

„S obzirom na broj italijanskih žrtava, bilo bi prikladno provjeriti mogućnost pokretanja krivičnog postupka u Italiji, kao što je to učinila Francuska“, rekao je advokat Fanti. Međutim, italijansko pravosuđe ne može pokrenuti postupak za djela nehata počinjena u inostranstvu, osim ako se počinioci ne nalaze na italijanskom tlu ili ako ne interveniše Ministarstvo pravde, što se još nije dogodilo.

U narednim danima, italijanski ambasador u Švajcarskoj, Đan Lorenco Kornado, sastaće se sa vlastima kantona Vale u Sionu kako bi dobio više informacija o napretku istrage. „Biću u Sionu da se sastanem sa svim lokalnim vlastima, od vlade do policije i pravosuđa, kako bih prikupio informacije o istrazi“, rekao je ambasador.