Poznat identitet žrtava požara u Švajcarskoj

Švajcarske vlasti identifikovale su svih 40 žrtava požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru "Konstelasion" u odmaralištu u Kran-Montani, a među njima je 20 maloljetnika.

Među žrtvama požara je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), sa dvojnim švajcarsko-srpskim državljanstvom, koji je izgubio život dok je spasavao goste iz zapaljenog bara. Na spisku stradalih je 21 državljanin Švajcarske, jedna osoba sa švajcarsko-francuskim državljanstvom i 18 stranaca starosti od 14 do 39 godina, većinom maloljetnih, saopštila je policija kantona Vale.

Među strancima je osmoro Francuza, među kojima i 15-godišnjakinja francusko-izraelsko-britanskog državljanstva, šestoro Italijana, Belgijanka, Portugalka, Rumun i Turčin, prenosi švajcarski list "Temp". Ostaje da se identifikuje šestoro među 119 povrijeđenih, navodi BFM TV, a prenosi Tanjug.

Prema podacima koje su objavile federalne švajcarske vlasti, 35 pacijenata sa teškim opekotinama je prebačeno u bolnice u Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Italiji. Juče su italijanske vlasti saopštile da će tijela pet od šest preminulih Italijana biti danas vraćena u zemlju. U Švajcarskoj je pokrenuta krivična straga protiv francuskog para u čijem je vlasništvu bar "Konstelasion".