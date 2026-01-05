Sjeverna Koreja testirala hipersonične rakete

Izvor:
Sjeverna Koreja je testirala hipersonične rakete, javila je državna agencija KCNA, navodeći da je cilj bio procjena operativnih vojnih sposobnosti u kontekstu odvraćanja od rata.
Sjevernokorejski lider Kim Džong Un, koji je nadgledao lansiranje, izjavio je da je "održavanje ili jačanje snažnog i pouzdanog nuklearnog odvraćanja veoma važna strategija", imajući u vidu "nedavnu geopolitičku krizu i različite međunarodne okolnosti", navela je KCNA, prenosi Rojters.
Prema navodima agencije, rakete su pogodile ciljeve udaljene oko 1.000 kilometara, iznad mora istočno od Sjeverne Koreje.
Vojska Južne Koreje saopštila je juče da je Severna Koreja ispalila balističke rakete ka moru istočno od zemlje, u trenutku kada je južnokorejski predsednik Li Džae Mjung započeo državnu posetu Kini.
Lansiranje raketa uslijedilo je nakon saopštenja Severne Koreje u kojem su osuđeni američki napadi na Venecuelu i ocijenjeni kao kršenje suvereniteta te zemlje.
