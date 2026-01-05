Logo
Sjeverna Koreja testirala hipersonične rakete

Izvor:

Tanjug

05.01.2026

07:15

Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете
Foto: Tanjug/AP

Sjeverna Koreja je testirala hipersonične rakete, javila je državna agencija KCNA, navodeći da je cilj bio procjena operativnih vojnih sposobnosti u kontekstu odvraćanja od rata.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un, koji je nadgledao lansiranje, izjavio je da je "održavanje ili jačanje snažnog i pouzdanog nuklearnog odvraćanja veoma važna strategija", imajući u vidu "nedavnu geopolitičku krizu i različite međunarodne okolnosti", navela je KCNA, prenosi Rojters.

Prema navodima agencije, rakete su pogodile ciljeve udaljene oko 1.000 kilometara, iznad mora istočno od Sjeverne Koreje.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: SAD bi mogle da izvedu novi vojni udar na Venecuelu

Vojska Južne Koreje saopštila je juče da je Severna Koreja ispalila balističke rakete ka moru istočno od zemlje, u trenutku kada je južnokorejski predsednik Li Džae Mjung započeo državnu posetu Kini.

Lansiranje raketa uslijedilo je nakon saopštenja Severne Koreje u kojem su osuđeni američki napadi na Venecuelu i ocijenjeni kao kršenje suvereniteta te zemlje.

Sjeverna Koreja

raketa

