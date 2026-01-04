Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

U nedjelju je u Kran-Montani održan komemorativni skup za žrtve požara u baru tokom novogodišnje noći. I dok je trenutno potvrđena smrt najmanje 40 ljudi, njih 119 je povrijeđeno, neki teže.

Kako prenosi "Njujork Tajms", među povrijeđenima je i Danijel Janjić (20), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je rođen i odrastao u Švajcarskoj, tu u neposrednoj blizini tragedije. On ima teške opekotine na obrazima, čelu, nosu...Njegove ruke su umotane u slojeve zavoja, lice prekriveno mašću. Ljekari su ga uvjerili da će se, uz vrijeme i operacije, opekotine zaliječiti. Trauma za ovog mladog čovjeka, međutim, ostaje.

„Mislim da ću osjećati strah čitavog života,“ rekao je 20-godišnji Janjić iz bolničkog kreveta u Sionu, gradu u dolini oko 25 kilometara od Kran-Montane, prenosi "Njujork Tajms". „Vidim slike,“ dodao je. „Čujem vriske.“

Mladi Janjić u bolnici u Sionu rekao je da je požar zahvatio podrum bara dok je bježao i da je podigao ruke da zaštiti lice. Sada jedva može da pomjera prste. U haosu te noći, prošlo je nekoliko sati prije nego što su mu u bolnici dali lijekove protiv bolova.

„Nisam mogao da izgovorim nijedno slovo, toliko me je boljelo,“ rekao je. Njegove ruke su već operisane, a uskoro će biti prebačen u bolnicu u Sijeru na plastičnu hirurgiju.

Janjić je jedan je od 119 povrijeđenih u požaru, od kojih su mnogi zadobili teške povrede.

Najmanje 40 ljudi je poginulo, saopštile su vlasti, među njima mnogo mladih i tinejdžera. Kran-Montana, popularno alpsko odmaralište na jugu Švajcarske, i dalje je u šoku dok su se i danas objavljivali identiteti novih žrtava.

Tinejdžer iz Milana koji je volio da skija. Ćerka lokalnog odbornika. Mlada nada švajcarskog boksa. Unuka lokalnog arhitekte. Sve su ovo mladi životi nestali te noći.

Istražioci su identifikovali 24 žrtve, saopštila je policija u nedjelju. Najmlađa je bila četrnaestogodišnja Švajcarkinja.

U nedjelju su se tokom komemorativne mise oglasila zvona crkava dok su predstavnici različitih vjera izgovarali riječi utjehe na francuskom, njemačkom i italijanskom.

„To je tragedija, sva ta mlada bića koja su umrla,“ rekla je Tereza Ože, 68, negovateljica starijih osoba, koja je prisustvovala prepunoj misi u crkvi Kapele St.-Kristof. Ispred crkve su bile okupljene stotine ljudi koji su na hladnoći pratili prenos mise na velikom ekranu.

„Svi su u šoku,“ dodala je Ože. „Ovde je malo mjesto, svi se poznaju.“

Identifikacija teško izgorjelih tijela žrtava odvija se sporo, produžavajući agoniju porodica koje traže svoje najmilije.

Smrt Karoline Rej, 24, objavio je u subotu njen otac Žoel, prisećajući se mučnih sati nakon požara kada je zvao njen broj i nalazio „tišinu na drugom kraju linije.“

„Ta bespomoćnost, osjećaj da ne možeš ništa osim da čekaš poziv koji će zauvijek promijeniti život,“ napisao je Rej, gradski odbornik u obližnjem Sijeru na društvenim mrežama. „I danas je stigao taj poziv, koji nijedan roditelj na svijetu ne bi trebalo da primi.“

Andrea Kostanco, bivši izvršni direktor farmaceutske kompanije iz Milana, rekao je za italijanski list "Korijere Dela Sera" da je dobio sličan poziv o svojoj ćerki Kjari, 16. Ona je završila u baru sa prijateljima samo zato što drugdje nije bilo mjesta, rekao je.

“Kjara je imala trojicu braće, bila je odlična gimnastičarka, skijala besprijekorno, voljela prirodu i govorila engleski kao maternji,“ rekao je Kostanco dodavši: „Sada osjećam samo veliki prazninu.“

Arhitekta Pjer Pralong potvrdio je u nedelju da je jedna od njegovih šestoro unučadi, Emilija Pralong, 22, poginula.

U intervjuu ranije ove nedjelje, Pralong je rekao da je Emilija, koja je studirala da postane učiteljica, bila „puna života, smijeha i radosti.“

„U teškoj situaciji kao što je ova, govorim sebi da postoji unutrašnja snaga koja nam omogućava da prevaziđemo događaje,“ rekao je Pralong, prenosi portal "Nezavisne".

Menadžeri bara Le Konstellation su pod krivičnom istragom zbog sumnje za nemar, dok vlasti pokušavaju da utvrde da li su eventualni propusti u dizajnu i upravljanju mjestom dodatno uticali da se desi katastrofa. Vlasti vjeruju da je požar vjerovatno izazvan malim vatrometima postavljenim na boce, koji su ispaljivali varnice i zapalili izolacionu pjenu na dijelovima plafona u podrumu bara.

„Nadam se da ovo nećemo ponovo vidjeti,“ rekao je kapetan David Vokat, načelnik lokalne vatrogasne službe, u nedjelju novinarima, misleći na požar. „Jer nikada nisam vidio ovako nešto.“