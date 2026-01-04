Logo
Large banner

Ko je Silija, Madurova supruga i zašto je zovu ''prva borkinja''

Izvor:

ATV

04.01.2026

20:03

Komentari:

1
Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''
Foto: Tanjug/AP

Silija Flores je zahvaljujući svojim sposobnostima i advokatskom znanju uspjela da izgradi svoj kapital i dobije "zvanje" najmoćnije žene u Venecueli.

Nikolas Maduro, predsjednik Venecuele, uhapšen je u subotu ujutru, a cjelokupnu operaciju hapšenja sproveli su američki specijalci.

Zlatan Ibrahimovic

Fudbal

Ibrahimović otvorio dušu: Krao sam

Tom prilikom je privedena i njegova supruga Silija Flores koja je više od decenije bila prva dama ove zemlje.

Ko je Silija Flores?

Silija Flores ili "Silita", kako je Maduro naziva, rođena je 1956. godine u gradu Tinakiljo u centralnoj Venecueli.

Svog sadašnjeg supruga, predsjednika Venecuele, upoznala je tokom vladavine Uga Čavesa i njegovog ljevičarskog pokreta.

Kako piše CNN, ona je Madurova partnerka više od 30 godina, a zahvaljujući toj poziciji i znanju uspjela je da izgradi svoj kapital i dobije "zvanje" najmoćnije žene u Venecueli.

Više od supruge

Trebalo bi istaći da je Silija Flores, prije svega, advokatica čija je uža specijalnost radno i krivično pravo.

Славија

Ostali sportovi

U Bokserskom klubu Slavija ostvarili sve zacrtane ciljeve u prošloj godini

Ona je svojim znanjem i sposobnostima pružala pravnu pomoć Ugu Čavezu i drugim vojnim oficirima koji su bili zarobljeni nakon pokušaja svrgavanja tadašnjeg predsjednika Venecuele Karlosa Andresa Pereza 1992. godine.

Godine 2000. izabrana je za članicu Nacionalne skupštine, godinu dana nakon što je Čavez izabran za predsjednika. I 2005. godine je sebi obezbijedila isto mjesto.

Samo godinu dana kasnije, 2006, postala je prva žena koja je predsjedavala parlamentom, naslijedivši Madura, koji je postao Čavezov ministar spoljnih poslova, piše CNN.

Tokom svog mandata, zabranila je novinarima ulazak u zakonodavnu kuću. Takođe je kritikovana zbog zapošljavanja rođaka u Kongresu. Za španske novine "La Vangardija" je tada istakla:

"Da, članovi moje porodice su zaposleni na osnovu svojih zasluga. Ponosna sam na njih i braniću njihov rad kad god bude potrebno".

Денис Делић

Društvo

Humanitarni bazar za pomoć Denisu Deliću

Između 2009. i 2011. godine, obavljala je i funkciju druge potpredsjednice Ujedinjene socijalističke partije Venecuele, koju je tada predvodio Čavez.

Godine 2012. Čavez je imenovao Flores za državnu tužiteljku.

Brak i povlačenje iz političkog svijeta

Flores i Maduro vjenčali su se u julu 2013. godine, nakon dvije decenije zajedničkog života i ubrzo nakon Madurove pobjede na predsjedničkim izborima protiv tadašnjeg opozicionog kandidata Enrikea Kaprilesa.

Silija ja napustila politički život i sve manje se pojavljivala u medijima.

Стефан Ивановић

Svijet

O hrabrosti Srbina Stefana Ivanovića Švajcarci ne prestaju da pišu

"Ona ima značajno političko iskustvo. Kada je postala prva dama, pala je u drugi plan. Ali za mnoge, ona je moć iza trona ili vrhunska savetnica", rekla je za CNN Karmen Arteaga, doktorka političkih nauka i vanredna profesorka na Univerzitetu "Simon Bolivar".

Zašto je zovu ''prva borkinja''

U Venecueli Silija Flores je nazivana ''prvom borkinjom''.

Ipak, to nema neko posebno značenje i označava isto što i prva dama u drugim državama.

Naime, u zvaničnom žargonu socijalističkog pokreta poznatog kao čavizam prva dama se naziva "prva borkinja", ili "prva borilačka snaga“ (primera combatiente).

Podijeli:

Tagovi:

Silija Flores

Nikolas Maduro

Venecuela

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Gradovi i opštine

I u Bijeljini se ovih dana "diše na škrge"

4 h

0
Колико БиХ дугују страни, а колико домаћи возачи и како наплатити

BiH

Koliko BiH duguju strani, a koliko domaći vozači i kako naplatiti

4 h

1
Николаса Мадура спроводе у притвор

Svijet

Tramp prijeti ženi koja je zamijenila Madura: Završićeš gore

4 h

1
Може ли предложени закон ријешити проблем дефицита у полицијским агенцијама?

BiH

Može li predloženi zakon riješiti problem deficita u policijskim agencijama?

4 h

0

Više iz rubrike

Стефан Ивановић

Svijet

O hrabrosti Srbina Stefana Ivanovića Švajcarci ne prestaju da pišu

3 h

1
Николаса Мадура спроводе у притвор

Svijet

Tramp prijeti ženi koja je zamijenila Madura: Završićeš gore

4 h

1
Напад на Москву

Svijet

Moskva žestoko napadnuta: PVO radila bez pauze

4 h

2
Доналд Трамп

Svijet

Prijetnja Trampa pokrenula haos: Kolumbija rasporedila tenkove

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

22

10

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

21

54

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21

46

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

21

31

Poznato kada Madura izvode pred sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner