Ko je Silija, Madurova supruga i zašto je zovu ''prva borkinja''

Silija Flores je zahvaljujući svojim sposobnostima i advokatskom znanju uspjela da izgradi svoj kapital i dobije "zvanje" najmoćnije žene u Venecueli.

Nikolas Maduro, predsjednik Venecuele, uhapšen je u subotu ujutru, a cjelokupnu operaciju hapšenja sproveli su američki specijalci.

Tom prilikom je privedena i njegova supruga Silija Flores koja je više od decenije bila prva dama ove zemlje.

Ko je Silija Flores?

Silija Flores ili "Silita", kako je Maduro naziva, rođena je 1956. godine u gradu Tinakiljo u centralnoj Venecueli.

Svog sadašnjeg supruga, predsjednika Venecuele, upoznala je tokom vladavine Uga Čavesa i njegovog ljevičarskog pokreta.

Kako piše CNN, ona je Madurova partnerka više od 30 godina, a zahvaljujući toj poziciji i znanju uspjela je da izgradi svoj kapital i dobije "zvanje" najmoćnije žene u Venecueli.

Više od supruge

Trebalo bi istaći da je Silija Flores, prije svega, advokatica čija je uža specijalnost radno i krivično pravo.

Ona je svojim znanjem i sposobnostima pružala pravnu pomoć Ugu Čavezu i drugim vojnim oficirima koji su bili zarobljeni nakon pokušaja svrgavanja tadašnjeg predsjednika Venecuele Karlosa Andresa Pereza 1992. godine.

Godine 2000. izabrana je za članicu Nacionalne skupštine, godinu dana nakon što je Čavez izabran za predsjednika. I 2005. godine je sebi obezbijedila isto mjesto.

Samo godinu dana kasnije, 2006, postala je prva žena koja je predsjedavala parlamentom, naslijedivši Madura, koji je postao Čavezov ministar spoljnih poslova, piše CNN.

Tokom svog mandata, zabranila je novinarima ulazak u zakonodavnu kuću. Takođe je kritikovana zbog zapošljavanja rođaka u Kongresu. Za španske novine "La Vangardija" je tada istakla:

"Da, članovi moje porodice su zaposleni na osnovu svojih zasluga. Ponosna sam na njih i braniću njihov rad kad god bude potrebno".

Između 2009. i 2011. godine, obavljala je i funkciju druge potpredsjednice Ujedinjene socijalističke partije Venecuele, koju je tada predvodio Čavez.

Godine 2012. Čavez je imenovao Flores za državnu tužiteljku.

Brak i povlačenje iz političkog svijeta

Flores i Maduro vjenčali su se u julu 2013. godine, nakon dvije decenije zajedničkog života i ubrzo nakon Madurove pobjede na predsjedničkim izborima protiv tadašnjeg opozicionog kandidata Enrikea Kaprilesa.

Silija ja napustila politički život i sve manje se pojavljivala u medijima.

"Ona ima značajno političko iskustvo. Kada je postala prva dama, pala je u drugi plan. Ali za mnoge, ona je moć iza trona ili vrhunska savetnica", rekla je za CNN Karmen Arteaga, doktorka političkih nauka i vanredna profesorka na Univerzitetu "Simon Bolivar".

Zašto je zovu ''prva borkinja''

U Venecueli Silija Flores je nazivana ''prvom borkinjom''.

Ipak, to nema neko posebno značenje i označava isto što i prva dama u drugim državama.

Naime, u zvaničnom žargonu socijalističkog pokreta poznatog kao čavizam prva dama se naziva "prva borkinja", ili "prva borilačka snaga“ (primera combatiente).