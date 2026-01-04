Koliko BiH duguju strani, a koliko domaći vozači i kako naplatiti

Aplikacija Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH kojom bi Granična policija BiH imala uvid u neplaćene kazne za saobraćajne prekršaje stranih državljana koje su napravili tokom boravka u BiH, je samo tehnička mogućnost koja nije primjenjiva.

Zamišljeno je da strani državljani, koji imaju neplaćene prekršaje ne mogu napustiti granice BiH prije nego što plate kazne. Iz IDDEEA naglašavaju da su napravili registar novčanih kazni i prekršajnih evidencija.

"Poenta ove aplikacije, više akcenat je stavljen na strane državljane , jer se dešavalo da izađu iz države, a da ne plate svoju kaznu. Sada službenici granične policije imaju tehničku mogućnost , implementacija je do Granične policije. Ali imaju tehničku mogućnost da izvrše uvid na samom graničnom prelazu u registar novčanih kazni i vide da li imaju neku registrovanu kaznu prilikom boravka u BiH. Možda da skrenemo pažnju da građani te kazne, da se te kazne mogu vid jeti u sistemu tek kada ih nadležni MUP-ovi unesu u registar novčanih kazni. Znači, ne može se desiti da se danas neka kazna napravi ili kamera neka slika, da da vi već sutradan ne možete preći granicu. Potrebno je vrijeme dok službenik nadležnog organa unese tu kaznu u sistem", rekla je Branka Stojčić, portparol IDDEEA.

Sama aplikacija ne znači mnogo, odnosno gotovo ništa, jer nema zakonskih osnova za njenu primjenu. Granična policija Bih koja bi trebalo da je koristi, nema pristup navedenoj aplikaciji, što je manji problem. Ono što je ključno je nepostojanje zakona za naplatu kazne na granici ili nedopuštanje izlaska iz BiH za strance koji ne plate kaznu.

"Spomenuti sistem nije vidljiv Graničnoj policiji BiH, te naglašavamo da ne postoji zakonsko uporište kojim bi se zabranio izlazak bilo kojem licu iz Bosne i Hercegovine zbog neplaćenih saobraćajnih kazni. Granična policija BiH je blagovremeno upoznala nadležnu instituciju IDDEEA o pravnim i tehničkim pretpostavkama, odnosno ograničenjima i smetnjama koje u sadašnjem trenutku onemogućavaju praktičnu primjenu ovakvog sistema na graničnim prelazima.

Na neupotrebljivost aplikacije upozoravaju i iz MUP-a RS. Navode da ne postoji pravni osnov da se onemogući izlazak iz BiH stranih državljana koji su počinili saobraćajni prekršaj, jer bi to značilo onemogućavanje slobode kretanja i kršenje ljudskih prava.

"Počinilac saobraćajnog ili bilo kojeg prekršaja za koji je moguće izreći prekršajni nalog, ima zagarantovana sva prava kao i građani BiH, što znači da u slučaju izvršenja prekršaja imaju pravo na sudsko odlučivanje, a što nadalje znači da se izvršnost prekršajnog naloga ne podrazumijeva samo iz razloga jer je prekršaj počinjen vozilom inostranih registarskih tablica", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz MUP-a Srpske dodaju da Granična policija BiH nema nadležnosti u oblasti kontrole saobraćaja, a samim tim ni izvršenja prekršajnih sankcija. To su nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova. U pitanje se, navode u MUP-u Srpske, dovodi i pravni osnov za ustupanje podataka i počinilaca prekršaja nadležnom organu. Onemogućavanje ili odlaganje prelaska državne granice zbog počinjenog saobraćajnog prekršaja nema zakonske osnove.

"Strana vozila, jako često se dešava, u stvari najčešće se dešava da prolaze nekažnjeno. Postoji nekoliko razloga za to. Iako granična policija vidi na ekranu kaznu koju je neko vozilo ima, a koje napušta BiH, Granična policija trenutno nema dodijeljenu oblast da naplaćuje ove kazne", rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.

Do decembra 2025. godine iznos neplaćenih kazni stranih državljana za saobraćajne prekršaje u BiH je oko 223 hiljade KM.

Građani BiH za neplaćene kazne do decembra prošle godine duguju 26,6 miliona maraka. I jedni i drugi kršili su saobraćajne propise više nego 2024. godine. U MUP-u Srpske su u cilju veće naplate kazne za prekršaje za strance uveli mogućnost naplate kazne putem ''POS terminala'', što je, kažu, dalo rezultate. Rezultate bi dalo i kada bi i domaći i strani vozači više poštovali saobraćajne propise.